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Antonelli senza limiti: pole davanti a Leclerc e Hamilton! La griglia a Silverstone

Dopo il successo nella sprint, il pilota italiano si prende il primo posto in qualifica mettendo dietro le due Ferrari e il compagno di squadra Russell
2 min
antonelliFormula 1ferrari

SILVERSTONE (Gran Bretagna) - Dopo il trionfo nella sprint, Andrea Kimi Antonelli si prende anche la pole position nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Ancora una volta pazzesco il 19enne pilota italiano che contiuna a riscrivere la storia della Formula 1 tricolore e non solo. Antonelli con la sua Mercedes si mette davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton che domani si giocheranno molto allo start di Silverstone. Quarto posto per il compagni di Kimi, George Russell beffato sul finire della Q3 dalle due rosse. L'Italia non andava in pole a Silverstone dal 1953, dopo oltre 70 anni è il talento bolognese, sempre più leader del Mondiale, a riportare in alto il tricolore sullo storico circuito britannico.

La griglia a Silverstone

Quinta la Red Bull di Hadjar. Sesto Norris, poi Verstappen e Piastri. Lindblad e Lawson chiudono la top10. Eliminate in Q2 le due Williams di Sainz ed Albon, la Haas di Bearman, l'Alpine di Gasly e l'Audi di Bortoleto. Non hanno superato il Q1 le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso, e Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Perez, la Alpine di Franco Colapinto e la Haas di Esteban Ocon.

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