Leclerc rilancia, Hamilton frena, Antonelli sornione: è già lotta Ferrari-Mercedes in Ungheria

"La palla break ora ce l'hanno gli avversari. Ferrari ha portato un aggiornamento sull'ala posteriore, McLaren ha portato un fondo nuovo, quindi sicuramente saranno lì davanti. Non sarà facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio e di massimizzare il risultato. Questa è una bella pista, tecnica. La macchina è andata bene dovunque, se troviamo il set-up giusto saremo lì davanti". Lo ha detto il pilota della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Gran Premio di Ungheria di Formula 1.

Le parole di Hamilton

"Direi che la Ferrari non è cambiata molto rispetto a Monaco. Ci sono piccoli dettagli, ma la vettura è simile a quella di Monaco". In vista del Gran Premio d'Ungheria dove sulla carta la Ferrari sarebbe favorita, Lewis Hamilton vola basso e considera i rivali della Mercedes ancora davanti: "Credo che, sebbene la Ferrari sia migliorata, la Mercedes rimanga la squadra da battere - ha aggiunto l'inglese della Ferrari - hanno vinto quasi tutte le gare e sono i più rapidi su ogni tipo di circuito, inclusi quelli che richiedono velocità di percorrenza elevata. Sono stati i più veloci a Monaco ed è lecito aspettarsi che lo siano anche questo fine settimana". "Dobbiamo continuare a sviluppare, stiamo continuando a spingere forte. La strada è ancora molto lunga perché siamo solo a metà stagione. Non vedo questa gara o la prossima come un punto di svolta. Non so se e quando arriverà, ma so che dobbiamo continuare a spingere e raddoppiare gli sforzi nello sviluppo. Abbiamo ottenuto tanti podi e siamo alle costole dei nostri avversari, ma bisogna andare avanti con continuità", ha concluso Hamilton.

Leclerc sogna il Mondiale

"Il Mondiale può essere nelle nostre ambizioni, ma dobbiamo avere lo stesso approccio. Non dobbiamo metterci più pressione addosso. Dobbiamo prepararci al meglio per questa gara, pensare ad un weekend alla volta e non oltre". Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del Gran Premio di Ungheria di Formula 1.