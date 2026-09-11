Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton: le prove libere del GP di Madrid

MADRID (Spagna) - Kimi Antonelli davanti a tutte nelle seconde libere del Gp di Spagna di F1, in svolgimento sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha girato in 1'33"662 precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo a 113 e 149 millesimi. Quarta piazza a sorpresa per la Racing Bulls di Arvid Lindblad, segue l'altra Mercedes di George Russell, quinto subito davanti alla Red Bull di Max Verstappen, sesto.
Feeling Ferrari, problemi McLaren
Andrea Kimi Antonelli conferma il dominio Mercedes. Il leader del Mondiale, reduce dal weekend da sogno a Monza, stampa un 1'33"662 e si mette alle spalle le due Rosse, che dimostrano comunque di avere un buon feeling con il Madring in questo venerdì. George Russell, primo al mattino, non va oltre un quinto tempo a 0"228 dal compagno di box, dietro le McLaren: Oscar Piastri ottavo, problemi al cambio invece sulla monoposto di Lando Norris, che non riesce a far segnare alcun crono. Domani alle 12:30 sono in programma le FP3, mentre alle 16 via alle qualifiche.