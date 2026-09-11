Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton: le prove libere del GP di Madrid

MADRID (Spagna) - Kimi Antonelli davanti a tutte nelle seconde libere del Gp di Spagna di F1, in svolgimento sul nuovo circuito di Madrid. Il pilota della Mercedes ha girato in 1'33"662 precedendo le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo a 113 e 149 millesimi. Quarta piazza a sorpresa per la Racing Bulls di Arvid Lindblad, segue l'altra Mercedes di George Russell, quinto subito davanti alla Red Bull di Max Verstappen, sesto.