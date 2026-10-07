FiberCop, una flotta di 14 mezzi speciali a supporto della rete

- Garantire connettività anche in situazioni straordinarie o in presenza di esigenze specifiche richiede di poter intervenire in tempi brevi. Per questodispone di una flotta di 14 mezzi speciali ad alta mobilità, dislocati in sedi strategiche sul territorio nazionale e pensati per supportare i servizi di telecomunicazione in modo flessibile e affidabile. Si tratta di vere e proprie centrali tecnologiche mobili, che possono essere impiegate, su richiesta degli operatori, in contesti diversi: dal potenziamento temporaneo della capacità della rete ai grandi eventi che necessitano di un presidio rafforzato della connettività, fino ai casi in cui le infrastrutture ordinarie risultano momentaneamente indisponibili o hanno bisogno di un supporto aggiuntivo.

Realizzati su motrici 4x4, i mezzi raggiungono sia i centri urbani sia le aree più difficili da servire e operano anche in condizioni particolarmente impegnative. Il funzionamento in assenza di alimentazione dalla rete elettrica è assicurato da un gruppo elettrogeno di bordo e da una stazione di energia e batterie. Il cuore tecnologico di ciascun mezzo è lo shelter, un modulo attrezzato che offre un ambiente di lavoro sicuro per il personale tecnico e ospita apparati di rete fissa e mobile, sistemi di alimentazione e condizionamento e collegamenti in fibra ottica e ponte radio. Al suo interno è presente una postazione per la configurazione e l’attivazione delle apparecchiature di bordo. Tutti i mezzi dispongono della connessione alla rete in fibra ottica. Dieci unità sono dotate di due pali telescopici per i collegamenti in ponte radio e di un palo dedicato alle antenne BTS, mentre quattro hanno un unico palo telescopico, alto oltre 15 metri, che integra entrambe le funzioni.