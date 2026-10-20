Gravity Media Italy firma la produzione televisiva delle “Lamborghini World Finals” 2026 a Monza
Gravity Media Italy metterà in campo una squadra di circa 40 professionisti e un’organizzazione tecnica progettata per garantire una copertura completa e dinamica delle quattro giornate di gara. Il cuore operativo della produzione sarà la regia mobile Orion209, affidata ad un unico regista responsabile del coordinamento editoriale e visivo delle riprese. La configurazione tecnica prevede 13 telecamere fisse lungo il circuito, equipaggiate con ottiche lunghe per seguire le vetture nei punti strategici del tracciato, affiancate da cinque telecamere onboard installate sulle auto e da due telecamere RF dedicate alla pit lane e ai box. Queste ultime consentiranno di entrare nel vivo dell’azione, seguendo da vicino i piloti e le dinamiche delle scuderie, per restituire al pubblico emozioni, tensione e momenti decisivi della competizione. A completare il sistema di ripresa sarà un drone RF, integrato direttamente nel flusso di lavoro della regia. Una risorsa che arricchirà il racconto televisivo con prospettive aeree inedite, valorizzando le traiettorie delle vetture, le linee delle curve e la spettacolarità del circuito brianzolo, lungo 5,8 chilometri e articolato in 11 curve. La produzione sarà realizzata in Full HD, con risoluzione 1080 e frequenza di 50 fotogrammi al secondo, secondo le specifiche tecniche previste per l’evento. La trasmissione delle immagini di gara avverrà tramite protocollo SRT (Secure Reliable Transport), tecnologia di streaming che consente di trasferire i segnali video attraverso reti IP con particolare attenzione all’affidabilità e alla sicurezza della trasmissione.
Le parole dell'ad Cavallotti
«Le Lamborghini World Finals rappresentano un appuntamento di grande complessità tecnica e di straordinaria intensità sportiva, nel quale la qualità della produzione televisiva è fondamentale per valorizzare ogni momento della competizione», dichiara Claudio Cavallotti, amministratore delegato di Gravity Media Italy. «La nostra esperienza al fianco dei grandi eventi sportivi internazionali ci permette di integrare competenze professionali, tecnologie avanzate e capacità organizzativa, trasformando la velocità e l’adrenalina della pista in un racconto televisivo coinvolgente. Siamo orgogliosi di affiancare Lamborghini Squadra Corse, nostro partner da molti anni, mettendo a disposizione un team specializzato e un’infrastruttura di produzione in grado di rispondere alle esigenze di un evento di questo livello».
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