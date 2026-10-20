Gravity Media Italy firma la produzione televisiva delle “Lamborghini World Finals” 2026 a Monza

- Gravity Media Italy, operatore di riferimento nel settore della produzione broadcast e delle tecnologie per la live production, sarà protagonista delle, in programma dal 22 al 25 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza, curando la produzione televisiva dell’evento. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione del motorsport Lamborghini e riunisce piloti professionisti e gentleman driver, dalle categorie AM fino alle PRO, in un contesto agonistico di alto livello, caratterizzato da competizione serrata e immagini ad alto contenuto spettacolare. Monza sarà l'epilogo stagionale (2026) per tutte e tre le serie "classiche". Nei primi due giorni di gare (22 e 23 ottobre) sono previste le finali delle serie "Super Trofeo" Europa, Asia e Nord America. Al termine di questa prima fase scatteranno le Lamborghini World Finals, che Monza ospiterà per la prima volta in assoluto. Nella precedente edizione ha registrato la presenza di 112 piloti e 36 team in rappresentanza di 35 nazioni.

Gravity Media Italy metterà in campo una squadra di circa 40 professionisti e un’organizzazione tecnica progettata per garantire una copertura completa e dinamica delle quattro giornate di gara. Il cuore operativo della produzione sarà la regia mobile Orion209, affidata ad un unico regista responsabile del coordinamento editoriale e visivo delle riprese. La configurazione tecnica prevede 13 telecamere fisse lungo il circuito, equipaggiate con ottiche lunghe per seguire le vetture nei punti strategici del tracciato, affiancate da cinque telecamere onboard installate sulle auto e da due telecamere RF dedicate alla pit lane e ai box. Queste ultime consentiranno di entrare nel vivo dell’azione, seguendo da vicino i piloti e le dinamiche delle scuderie, per restituire al pubblico emozioni, tensione e momenti decisivi della competizione. A completare il sistema di ripresa sarà un drone RF, integrato direttamente nel flusso di lavoro della regia. Una risorsa che arricchirà il racconto televisivo con prospettive aeree inedite, valorizzando le traiettorie delle vetture, le linee delle curve e la spettacolarità del circuito brianzolo, lungo 5,8 chilometri e articolato in 11 curve. La produzione sarà realizzata in Full HD, con risoluzione 1080 e frequenza di 50 fotogrammi al secondo, secondo le specifiche tecniche previste per l’evento. La trasmissione delle immagini di gara avverrà tramite protocollo SRT (Secure Reliable Transport), tecnologia di streaming che consente di trasferire i segnali video attraverso reti IP con particolare attenzione all’affidabilità e alla sicurezza della trasmissione.