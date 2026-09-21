Un evento in mare e a terra

La settimana che sta per iniziare trasformerà Napoli nella Capitale della vela mondiale. Le Preliminary Regatta della 38esima America’s Cup sono un po’ la prova generale del grande evento che vivremo il prossimo anno, quando in mare gli AC40 lasceranno il posto agli AC75 e la Coppa entrerà nel vivo. Le regate che vedremo dal 24 al 27 settembre saranno entusiasmanti e per nulla scontate, perché i team sono sempre più agguerriti e c’è chi deve cancellare l’onta della sconfitta di Cagliari, mentre Luna Rossa dovrà difendere una vittoria contro Team sempre più forti. Le sfide in acqua non mancheranno, ma lo spettacolo sarà anche a terra e pensato per tutte le età. La città partenopea si è preparata moltissimo a questo evento e il Race Village sul Lungomare Caracciolo sarà l’occasione per vivere in diretta tutte le regate che si svolgeranno nello specchio d’acqua antistante, ma anche per momenti più ludici e per andare alla ricerca di gadget della 38esima America’s Cup. Gli organizzatori sono riusciti a portare gli AC40 a regatare vicinissimi alla costa e gli equipaggi sentiranno tantissimo il supporto e gli incitamenti dei loro sostenitori.
A Napoli si prevedono numeri incredibili nelle quattro giornate delle regate e il Race Village con i maxi schermi per la diretta delle regate sarà il punto di attrazione di tutta la città che si trasformerà in attesa del grande evento del 2027. Per la prima volta dopo tante edizioni le immagini che avremo dell’America’s Cup di Napoli non avranno la magia degli scatti di Carlo Borlenghi. Per molti sarà strano non vederlo uscire in mare con i suoi lunghi obiettivi che catturavano i momenti delle regate, ma anche i volti e gli sguardi dei velisti e degli uomini che lavorano nel mondo della vela. Carlo l’ho conosciuto da ragazzo e l’ho visto su tutti campi di regata uscire in mare, su un gommone o su un elicottero, sempre con la voglia di trovare quello scatto unico, come quello del Brava in straorza, o strapoggia non ricordo, che lo rese famoso a inizio carriera. Noi che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo e di lavorarci insieme, lo ricorderemo sempre attraverso le sue splendide immagini.