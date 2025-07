A vincere per la seconda volta sono stati i siciliani di Campobello di Mazara, nel Trapanese, Francesco e Giuseppe Di Pietra su Fiat 508 C della Franciacorta Motori di RC2. I campioni italiani in carica, padre e figlio, sono stati autori di una gara affrontata con costanza e concentrazione.

LE PAROLE DEI CAMPIONI

«Si tratta di un risultato incredibile - hanno detto i Di Pietra - perché è stata sofferta sul finale considerando che la nostra 508 ha subito la rottura dell’impianto frenante e quindi abbiamo completato la gara praticamente senza freni. Con questa vittoria pensiamo ancora di più al Campionato. Il livello ogni anno si fa più alto e questo ci riempie ancor più di orgoglio. Vogliamo fare i complimenti agli organizzatori per l’allestimento di una delle gare, a nostro avviso, tra le più spettacolari al mondo».

LA CORSA

Ad insidiare la testa della gara sono stati i coniugi ferraresi Sergio Sisti ed Anna Gualandi su Lancia Spider Casaro del 1938 del Classic Team del 1929, concentratissimi in ogni fase di gara, soprattutto sulla pioggia e nel traffico della seconda tappa che hanno reso le prove ancor più ostiche, specie per chi come loro doveva destreggiarsi su una vettura “farraginosa”, al pari di quella (Lancia Spider Casaro della Brescia Corse) dei coniugi bresciani Carlo Beccalossi e Marzia Marchioni, terzi in classifica generale e secondi di RC1. Ha posato lo scettro Mario Passanante ed il presidente della Franciacorta Motori Alessandro Molgora che hanno dovuto accontentarPadre e figlio vincono su Fiat 508 C la Coppa d’Oro tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi I campioni in carica si riconfermano Sulle Dolomiti è bis Di Pietra si della quarta piazza in generale ed il secondo piazzamento di RC2. Sono stati più a loro agio sui pressostati che sulle prove di media i mantovani Alessandro Gamberini e Guido Ceccardi quinti assoluti e terzi di RC1 sulla bellissima Fiat 514 Mille Miglia della Scuderia MNT 25. Sempre sul pezzo per lunghi tratti di gara e incredibilmente sesti assoluti i giovanissimi bergamaschi Michele Vecchi navigato da Gabriele Salis (navigatore al suo esordio assoluto) che vincono la classifica Under 30 e l’RC 3 sulla Lancia Appia C10S. Completano la top ten: Belotti e Plebani su Bugatti 37A, Talamini e Farsura su Fiat 508 S Coppa d’Oro, Federico ed Alberto Riboldi su Fiat 508 C Balilla e Magnoni Vanoni su Lancia Fulvia HF.