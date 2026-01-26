Cinquant’anni dopo la 450 SE

L ’Europa ha scelto la sua regina. La Mercedes-Benz CLA è stata eletta Auto dell’Anno 2026 nell’evento svoltosi in occasione del Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles. I 59 membri della giuria del premio The Car of The Year hanno emesso il loro verdetto, scegliendo la nuova “ regina ” del mercato automobilistico europeo. Il premio Auto dell’Anno celebra in questo 2026 la sua 63a edizione e lo ha fatto riportando un marchio premium al vertice. La Mercedes-Benz CLA è stata incoronata migliore auto europea, battendo altre sei concorrenti in fi nale: Citroën C5 Aircross , Dacia Bigster , Fiat Grande Panda , Kia EV4 , Renault 4 e Škoda Elroq , in rigoroso ordine alfabetico ma non di classifi ca. L’edizione di quest’anno è stata più competitiva che mai, dato che probabilmente non c’era un modello dalle caratteristiche “wow” come in passato e tutte le fi naliste avevano i requisiti per primeggiare. Da notare che, contrariamente a quanto accaduto in passato, l’elettrifi cazione dei modelli non era una condizione fondamentale, molte vetture infatti off rivano diverse alimentazioni oltre a quella a zero emissioni, nel pieno rispetto di come l’Europa sta cambiando i suoi parametri verso una visione del Green Deal diversa da quella che era stata fi no a pochi mesi fa. Ma vediamo come sono andate le votazioni.

SUCCESSO NETTO, MA DOPO QUANTI ANNI

Con questa vittoria, la Mercedes CLA subentra alla Renault 5 E-Tech e all’Alpine A290, che la scorsa stagione si sono aggiudicate il massimo riconoscimento continentale. È la seconda volta nella storia di Mercedes-Benz e nei 62 anni di vita del premio The Car of The Year che il marchio tedesco si aggiudica l’ambito trofeo. L’ultima volta, e unica, che si aggiudicò il premio fu nel 1974 con la 450 SE/SEL dunque ben 52 anni fa. Una lunga assenza dal vertice, nonostante altre candidature tra le sette fi naliste che però non avevano mai portato alla vittoria fi nale. Il premio The Car of The Year è organizzato da otto testate specializzate europee, per l’Italia il magazine Auto, mentre la giuria votante è composta da 59 giornalisti del settore automotive in rappresentanza di 23 Paesi europei in numero da 1 a 6 a seconda del valore del mercato automotive in ogni singolo Paese. Questo rende il premio il più imparziale e qualifi cato del mondo e quindi il più apprezzato dalle Case auto a livello internazionale.

UNA CLASSIFICA RICCA DI COLPI DI SCENA

Come sempre in tutte le votazioni, e quindi anche per l’elezione della vettura dell’anno 2026, ci sono state sorprese positive e negative, ma il dato di fatto è comunque dato da questa netta diff erenza di voti, che non lascia dubbi sul generalizzato apprezzamento della vettura. La Mercedes CLA è stata quindi il modello più votato con 320 punti, superando la Škoda Elroq, che ha ottenuto 220 punti, seguita dalla Kia EV4 con 208. Il quarto posto è andato alla Citroën C5 Aircross con 207, seguita dalla Fiat Grande Panda con 200. Sesto si è classificata la Dacia Bigster con 170 e settima la Renault 4 con 150. La Mercedes-Benz CLA è stata il modello che ha raccolto il maggior numero di primi posti nelle preferenze dei giudici, con 22, mentre la Citroën C5 Aircross si è fermata a 15. Il terzo modello più popolare è stata la Fiat Grande Panda, con 9 primi posti, seguita dalla Škoda Elroq con 8 che comunque ha ottenuto un punteggio medio elevato tanto da conquistare il secondo gradino del podio. La Kia EV4 è stata l’auto che ha ricevuto i punteggi più alti da due giurati, ma la somma dei punti l’ha posizionata al terzo posto, mentre nessuno dei votanti ha scelto la Renault 4 quest’anno come preferita. La vettura francese ha sicuramente sofferto per essere stata l’erede delle vincitrici delle due ultime edizioni. Infatti nel 2024 il premio era andato alla Renault Scenic E-Tech mentre lo scorso anno è toccato alla Renault 5 E-Tech e all’Alpine A290, due vetture che nascono sulla medesima piattaforma anche se con caratteristiche dinamiche e potenze di motori differenti. Conquistare il terzo successo consecutivo sarebbe stata un’impresa decisamente difficile.

L’EVENTO PIÙ IMPORTANTE DEL SALONE DI BRUXELLES

La cerimonia di premiazione di The Car of The Year che si è svolta nella giornata di apertura del la rassegna belga che si è confermata l’evento più atteso da responsabili delle Case auto e visitatori. Nel tempo dello spoglio in diretta dei voti dei 59 giornalisti votanti, divisi per Paese, gli eventi del Salone Internazionale dell’Automobile di Bruxelles si sono fermati catalizzando l’attenzione di tutti i presenti ansiosi di conoscere il risultato. L’evento dell’elezione, che era trasmesso anche in diretta streaming, e si può anche rivedere sul sito www.auto.it, è stato presentato dalla giornalista britannica Vicky Parrott, accompagnata dal Presidente della Giuria, Søren W. Rasmussen (Danimarca), e dal Presidente del Comitato Organizzatore, Alberto Sabbatini (Italia). Già dai voti dei primi Paesi si è notata la supremazia della Mercedes CLA che ad esempio in Germania ha totalizzato 59 voti sui 60 disponibili per i 6 giurati di quel Paese, praticamente un record. Un po’ di campanilismo si è registrato anche in Francia dove la Citroën C5 Aircross ha totalizzato 38 punti e in Italia con la Fiat Grande Panda a quota 37, sempre su 60 totali.