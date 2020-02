Mazda Motor Corporation in forte crescita: ecco perché

La Casa di Hiroshima preme forte sull’acceleratore. Mazda Motor Corporation ha reso noti i risultati finanziari e commerciali dei primi nove mesi dell’anno fiscale 2019-2020, con dati di crescita estremamente positivi sul mercato Europeo e in particolare in Italia, dove si registra un aumento del 36% delle vendite in tutti i canali e del 44% nel privato. In questi nove mesi, l’Europa è stata la regione che ha registrato il maggiore aumento di immatricolazioni su base annua con un incremento del 14% per 195.000 unità.

LA MATEMATICA DELLE EMOZIONI

Risultati importanti che parlano chiaro. Eppure, come recitava un cartello scritto a mano nello studio di Einstein all’università di Princeton, “Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato”. Di fianco ai semplici numeri vive una matematica delle emozioni, i cui indici - feeling col prodotto, fascinazione estetica, coinvolgimento sensoriale, esperienza d’uso, passionalità - pur impalpabili, e difficilmente quantizzabili, si riflettono giocoforza su cifre e decimali, riuscendo a raccontare, meglio di ogni altra cosa, le dinamiche di un successo.

CARATTERE E PERSONALITÀ

Incrociando il mondo Mazda è impossibile non riconoscerne all’istante valori e peculiarità. Una personalità forte e determinata, che trasuda chiara da ogni modello in gamma e ne struttura a fondo il DNA, fatto di primati tecnologici, una grammatica stilistica seducente, qualità senza compromessi e di un’incessante rincorsa al piacere di guida assoluto, dove l’uomo è posto sempre al centro del processo di studio e ricerca.

BASTA PROVARE

Salendo a bordo di una delle ultime novità del brand - come CX-30, MX-30, Mazda3 o Mazda2, solo per citarne alcune - tutto diventa chiaro. L’abitacolo avvolgente, l’accurata scelta di materiali (sempre di qualità e piacevoli al tatto), ci si sente subito parte del mezzo e portati a sfruttare il proprio naturale senso di equilibrio grazie al modello progettuale Skyactiv-Vehicle Architecture, che studia le migliori soluzioni “a bordo” per facilitare l’interazione proattiva tra uomo e macchina, favorendo così l’esperienza d’uso a tutto vantaggio del piacere di guida e dell’efficacia su strada. Perché prestazioni e puro godimento al volante, sono tratti imprescindibili della produzione Mazda, in ogni segmento. Per non parlare del fascino di un design non omologato, originale e sofisticato, diverso da tutte le altre proposte sul mercato. Una “pelle” seducente che avvolge, come un contenitore funzionale, un concentrato puro di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

UNICO NEL SUO GENERE

Ne è un esempio l’innovativo propulsore Skyactiv-X, unico nel suo genere, capace di fondere i benefici di un motore a benzina e quelli di un diesel. Un 2.0 litri da 180 CV, basato sull'esclusivo sistema di accensione per compressione controllata da candela SCCI (Spark-Controlled Compression Ignition), capace di proteggere il benessere del pianeta, grazie alle bassissime emissioni e ai consumi sotto controllo, ma anche di garantire prestazioni e piacere di guida.