Triumph Rocket 3 TFC: la più potente del marchio

STILE MUSCOLOSO ED EQUILIBRATO - Lo stile si conferma muscoloso, con undesign imponente ma equilibrato. A distinguerla, i nuovi fari LED che rappresentano un marchio di fabbrica per Triumph, esclusive sovrastrutture in fibra di carbonio , che comprendono parafango anteriore, coperchi dei terminali di scarico, protezione para calore dei collettori, cupolino, coperchio dell’albero di trasmissione, para tacchi e cinghia serbatoio. Lo stile muscoloso della Rocket 3 TFC è reso ancora più importante dalle nuove ruote in lega a venti raggi gommate con uno pneumatico posteriore da 240 mm.

TECNOLOGIA SUPER - La nuova Triumph Rocket 3 TFC adotta una tecnologia allo stato dell’arte, tra cui la strumentazione con schermo TFT di ultima generazione, il controllo di trazione, l’ABS Cornering, quattro modalità di guida, il quickshifter Up&Down.

La strumentazione TFT a colori è più completa rispetto al quadro della strumentazione della precedente versione. Il design minimal ed elegante del cockpit TFT offre la possibilità di scegliere tra due diversi layout oltre a mettere a disposizione dei motociclisti la possibilità di personalizzare la schermata di avvio.

La nuova strumentazione è stata progettata per offrire ancora più funzionalità se abbinata al modulo di connettività Bluetooth in optional. Una volta installato, questo sistemaoffre il primo sistema di controllo "GoPro" integrato al mondo, il sistema di navigazione "turn-by-turn" di Triumph con tecnologia Google, la gestione delle chiamate in ingresso e la possibilità di ascoltare la musica installata sul proprio smartphone.

Cornering ABS e controllo di trazione consentono di sfruttare al massimo le prestazioni del Triple da 2.500 cc permettendo una gestione dell’accelerazione e della frenata secondo l’angolo di inclinazione a cui si trova la moto.

Inoltre, le quattro modalità di guida (Road, Rain, Sport e Rider -personalizzabile-) regolano la risposta dell’acceleratore e le impostazioni del controllo di trazione in base alle condizioni di guida o alle preferenze del pilota.

Proprio per offrire un'esperienza di guida di livello superiore, la Rocket 3 TFC offre di serie il Triumph Shift Assist e l’Hill Hold Control. Il Triumph Shift Assist consente cambiate molto rapide senza dover usare la frizione e funziona sia salendo di rapporto sia scalando. La funzione Hill Hold offre, invece, il miglior supporto possibile in caso di partenze in salita, trattenendo la moto per qualche secondo senza farla arretrare.

Anche il Cruise Control è di serie, riducendo l'affaticamento del pilota durante i viaggi o anche solo un lungo tragitto autostradale. Praticità e sicurezza vanno di pari passo, la Rocket 3 TFC è dotata di accensione keyless, sensori di pressione pneumatici TPMS e presa di ricarica USB.

EQUIPAGGIAMENTO E CICLISTICA - Elemento fondamentale della ciclistica della Rocket 3 TFC è il nuovo telaio in alluminio che sfrutta il motore come elemento stressato migliorando, quindi, anche la centralizzazione delle masse e si collega all’altrettanto nuovo monobraccio posteriore in alluminio. I componenti alleggeriti, le sovrastrutture in fibra di carbonio, e l’impianto frenante ultraleggero contribuiscono alla drastica riduzione di 40 kg rispetto al modello precedente.

Oltre al risparmio di peso, la Rocket 3 TFC ha anche un equipaggiamento di alto livello che si avvale di pinze Brembo Stylema, forcella Showa regolabile a steli rovesciati di 47 mm di diametro e monoammortizzatore Showa completamente regolabile con serbatoio piggyback. L’elenco della componentistica premium prosegue con la pompa freno Brembo MCS radiale con interasse regolabile.

La nuova Rocket 3 TFC è dotata di una lunga lista di dettagli progettati su misura, tra cui il kit di selle intercambiabili in vera pelle con configurazione "twin or single" offerto di serie. A questo si aggiunge il monobraccio e l'innovativo impianto di scarico 3-1-3.

THRUXTON TFC – Oltre a presentare la nuova Rocket, Triumph ha confermato la nuova omologazione Thruxton TFC. La nuova modern classic offre una potenza massima di 109 cavalli, una coppia massima di 115 Nm di coppia massima e cala di ben 5kg di peso rispetto a Thruxton R.