Rottamazione moto 2021 e il rimborso di 500 euro: cosa c'è da sapere

Per chi volessere rottamare la vecchia due ruote per ottenere un buono, deve sapere che ha tempo fino al 31 dicembre e le categorie interessate sono quelle dei motocicli da Euro 0 ad Euro 2 e anche quelli Euro 3 a due tempi

7 maggio 2026, 17:08 3 min rottamazionerimborso