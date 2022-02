Vespa, un'icona di stile anche nel modellino in mattoncini Lego

Sarà disponibile dal 1° marzo, ricco di dettagli raffinati, come il mazzo di fiori nel cestino sul retro, la ruota di scorta, il cofano del motore rimovibile, il manubrio con ruota sterzante e il cavalletto. E soprattutto, basato sulla Vespa originale . È il modellino in mattoncini creato da Vespa e Lego per celebrare il Made in Italy . Con un colore azzurro pastello che omaggia le tonalità anni '60 e - prima volta nel mondo dei mattoncini - una ruota composta da due colori: nero per la gomma e bianco per la parte interna dello pneumatico.

Piaggio e la celebre azienda danese si sono inoltre affidati a due icone del mondo dei motori, Guido Meda e Vera Spadini, che oggi, 24 febbraio, presso il Museo Piaggio di Pontedera, hanno presentato l'evento dello svelamento del seti. I due conduttori hanno accompagnato gli spettatori collegati alla diretta streaming in una passeggiata tra le tappe che hanno scandito la storia della Vespa e del Gruppo Lego. Un racconto culminato con la presentazione di un'edizione speciale: un modello in scala 1:1 della Vespa 125, fatto completamente in mattoncini e fedelissimo al veicolo in miniatura. Un capolavoro di ingegneria composto da 110.000 pezzi di 11 colori diversi, pesante 93,3 kg e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori.

La Vespa Lego pronta a girare l'Italia

Ma la Vespa Lego compirà anche un vero e proprio tour. Un modello gemello della Vespa 125 Lego in scala 1:1, infatti, realizzato dal Lego Certified Professional Riccardo Zangelmi, arriverà sulle strade di Milano in occasione della Fashion Week. Dal 25 febbraio fino al 3 marzo, i curiosi e gli appassionati delle due ruote e del mattoncino potranno immortalarsi sulla Vespa in scala 1:1 nel POP UP in via Montenapoleone, allestito già dal 24 febbraio per trasmettere su un maxischermo la diretta dell'evento a Pontedera. Dal 4 marzo poi il modello in scala 1:1, comprensivo di casco e ruota di scorta, inizierà il suo viaggio in giro per l'Italia: prima tappa, il Lego Store di Torino, fino al prossimo 30 aprile.

