Assicurazione moto, "bonus lockdown" in vista?

Secondo le stime di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratriciurante, durante il periodo lockdown , quando circolavano meno veicoli e quindi sono avvenuti meno incidenti, le compagnie assicurative hanno risparmiato non meno di 2,1 miliardi di euro . Per questo motivo, il Governo starebbe pensando a una sorta di "bonus lockdown" per i titolari di RC Moto , un rimborso in virtù del grande risparmio delle compagnie da far avere ai motociclisti.

Un risparmio di 70 euro

Il Ministero dell'Economia starebbe già per approntare un tavolo tecnico per discutere del provvedimento. Sull'argomento si è espresso anche l'IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ha stimato i profitti delle compagnie assicurative durante il lockdown tra i 2,5 e i 3,6 miliardi di euro, numeri che significano un risparmio sulla polizza pari a 70 euro per motociclista.

Soldi restituiti: come?

Dei 2 miliardi circa risparmiati, 1 miliardo è stato già restituito. E il miliardo rimanente? Secondo il presidente di IVASS Luigi Federico Signorini, potrebbe essere spalmato in soluzioni come l'allungamento della durata, rinunce a franchigie e altre misure simili. Questo "bonus" sarebbe una bella notizia per tutti i centauri d'Italia, che già negli ultimi anni hanno goduto di una graduale diminuzione annua del costo dell'RC (-30% dal 2012 oggi), ma è anche vero che buona parte di questi soldi potrà essere utilizzato, perché no, per fronteggiare il caro-benzina di questo periodo.

