World Ducati Week 2022: tutto quello che c'è da sapere per partecipare

Dal 22 al 24 luglio al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" saranno aperte le porte per partecipare all'undicesima edizione del World Ducati Week , evento imperdibile per tutti gli appassionati. L'attesa massima però è per la Race Of Champions , una gara che vedrà partecipare e gareggiare campioni Ducati di MotoGP, Superbike e Supersport.

Si potrà accedere come Biker o Visitor

L’estate della riviera Adriatica avrà come sottofondo il rombo dei motori e le voci dei tantissimi appassionati che popoleranno il circuito per veder sfrecciare le loro leggende. I biglietti sono acquistabili sul sito Ducati nella formula Pass Biker (per chi partecipa con moto) e Pass Visitor (per il passeggero o senza moto). La validità varia da 1 a 3 giornate per tutte le aree pubbliche del raduno e tutte le attività come contest, talk con ingegneri e designer e sessioni di autografi con i piloti. Per chi sceglierà il "Pass 3 Days" potrà girare in pista con la propria moto, assistere ai test ride dei modelli e partecipare alla scuola guida Ducati Riding Academy. Il biglietto WDW inoltre offrirà la possibilità di visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale con uno sconto.

L’ingresso è gratuito per minorenni, per i provenienti dai Paesi extraeuropei, per i diversamente abili e gli accompagnatori. Per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni è disponibile la tariffa speciale Rookie, mentre un’altra è riservata ai Soci DOC attivi nel 2022 dei Ducati Official Club. Nei concessionari i pass saranno acquistabili a un prezzo speciale.

