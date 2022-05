La Triumph Legend TT 900 torna sul set di Don Matteo con Raoul Bova

L’era dell’amato Don Matteo , sulla sua storica bicicletta che gira per Spoleto , è finita. E a prendere il suo - insostituibile - posto arriva un parroco un po’ sui generis, Don Massimo (interpretato da Raoul Bova). Ma la sua compagna non è più una bici: il posto viene ceduto a una Triumph Legend TT 900 con la quale il prete va su e giù per le strade della cittadina umbra.

Don Massimo in sella alla Triumph

Spoleto è pronta ad accogliere Don Massimo nella chiesa di Sant’Eufemia e la sua Triumph Legend TT 900 lo segue da fedele amica. La roadster conserva il suo fascino, nonostante si possa definire oramai "vecchia", essendo stata prodotta dal 1998 al 2001, oramai più di vent’anni fa. La moto però non vanta una certa fama, in quanto fu prodotta solo per tre anni. In quel periodo è stata il modello di entrata della prima gamma “classica” di Triumph che aveva, per l’appunto, la Legend TT 900, le Thunderbird 900 Normale e Sport e la custom Adventurer. Questa gamma nei primi anni 2000 ha poi ceduto il passo alla Bonneville 800, presentata nel 2001, guadagnandosi un bel successo. La Legend adotta il famoso 3 cilindri Triumph da 885 cc raffreddato a liquido, con potenza dichiarata di 68 cv. Nonostante la sua breve vita però, per essere usata anche sul set di Don Matteo, vuol dire che ha sicuramente lasciato un segno.

