Noemi versione motociclista sportiva: il cambio look in sella alla Honda

Un profilo social pieno di foto glamour, di abiti eleganti o comunque "raffinati". Così si presenta l'Instagram di Noemi, che solo pochi mesi si esibiva all'Ariston con la sua profonda e particolare voce. La cantante romana però, come già ha fatto nella sua vita, ha voluto mostrarsi in una veste diversa, del tutto diversa da come si è abituati a vederla. Come? Mostrandosi in sella ad una Honda in abbigliamento casual, quasi super sportivo (e comodo). Capelli raccolti in una coda alta, un accenno di sorriso, le mani salde al manubrio: si fa immortalare così in un’immagine che lei stessa posta su Instagram, che conta quasi 7mila followers.