OLI, le e-bike hanno il loro primo motore connesso e "aperto"

Nella cornice della fiera Eurobike, in corso di svolgimento a Francoforte sul Meno, in Germania, ha spiccato la presenza del primo motore connesso e aperto destinato al mercato delle bici elettriche . Si tratta delle drive unit OLI , sviluppate grazie alla collaborazione fra Trackting , PMI specializzata in IoT per la mobilità, e OLI eBike Systems , divisione del gruppo multinazionale OLI S.p.a.

App e nuovi servizi per il cliente

Grazie alla tecnologia di Trackting, le nuove drive unit OLI, da oggi connesse al cloud, si trasformano in piattaforme aperte che permettono ai produttori di e-bike di realizzare la propria app e offrire servizi a valore aggiunto in base al business di riferimento e alla propria tipologia di clienti. "Possiamo paragonare questa rivoluzione a quanto accaduto nella telefonia, con l'avvento dei primi smartphone e delle App, che qualsiasi brand poteva sviluppare per offrire all'utente i propri servizi - spiega Claudio Carnevali, CEO di Trackting -. Questo, anche nel settore della micromobilità elettrica, si traduce in un'incredibile opportunità per tutti: dal produttore, che può ottenere dati preziosi sulle effettive esigenze del mercato, al cliente finale, che vive un'esperienza di prodotto (e di marca) arricchita da servizi e funzionalità smart".

Comunicazione e antifurto GPS

In linea con la logica di piattaforma, Trackting consente al motore di connettersi al cloud per far comunicare l'e-bike con il suo proprietario. A ciò si aggiunge la possibilità di integrare anche la funzione antifurto GPS con tracciamento in tempo reale e chiamata telefonica di allarme. "A differenza di tutti gli altri player del settore, che propongono i loro servizi 'a scatola chiusa', noi siamo voluti andare controcorrente, aprendoci al mercato: è questa oggi la vera chiave per un vantaggio competitivo solido e duraturo. Un brand che sviluppi con noi la propria App, per far interagire l'e-bike con l'utente, può stabilire con lui un legame profondo basato sull'esperienza, necessariamente arricchita, del prodotto/servizio", sottolinea Matteo Illari, General Manager di OLI eBike Systems.

