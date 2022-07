Con auto e furgone rubati, rapina un negozio di bici: 18enne finisce in carcere

Furto di biciclette per un valore di 100mila euro, ma anche di un'auto e un furgone . Inizia così la lunga lista di reati un 18enne che, pensando di averla fatta franca, è stato invece fermato e arrestato dai carabinieri , e ora si trova nel carcere di Potenza. Le ruberie risalgono alla fine di marzo 2022 quando il giovanissimo, insieme a due complici, ha rubaro una Fiat Punto e un Ducato tra Varese e Bergamo: mezzi utili per elaborare e mettere in pratica la vera rapina.

La vicenda

Il colpo riguardava un furto di bici, avvenuto sempre in quei giorni, a Casciago, dove la banda si è appostata davanti alle vetrine di un negozio di due ruote. Il piano era questo: utilizzare una delle vetture rubate come ariete per sfondare la vetrina e poi rubare le bici. Nel bottino sono rientrate biciclette sportive, a pedalata assistita e anche alcuni modelli particolarmente costosi. Per un totale di circa 100mila euro. Una volta caricata la merce sul furgone, la banda è fuggita e ha fatto perdere le proprie tracce.

I carabinieri quindi si sono messi al lavoro, analizzando le immagine delle telecamere di videosorveglianza della zona, e infine sono risaliti al 18enne, per il quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare e, fermato, è stato portato in carcere. Ancora non sono però state trovate le bici rubate, né i complici.

