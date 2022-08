C'è un po' d'Italia nelle vacanze francesi di Eto'o: eccolo in sella alla Vespa

Per uno straniero, innamorarsi dell'Italia è facile, tanto da portare un po' della cultura del Belpaese anche in luoghi e paesi lontani. Samuel Eto'o, nelle due parentesi in Serie A con la Sampdoria nel 2015 e l'Inter dal 2009 al 2011 ha avuto modo di vivere e appassionarsi della storia e delle tradizioni della penisola. Stando a vedere le foto recentemente pubblicate sui suoi social, tra le cose che ha più apprezzato del Belpaese c'è anche la mitica Vespa .

A spasso per Parigi

"Buongiorno Parigi" è la didascalia che accompagna gli scatti che lo ritraggono in sella al celebre scooter simbolo del Made in Italy. Sullo sfondo infatti non c'è il Colosseo, nè il Duomo di Milano o la pittoresca cupola di santa Maria Novella, ma bensì la Torre Eiffel. Samuel Eto'o posa seduto sulla sella della sua Vespa bianca, qualche chilo in più ma stesso sorriso che gli interisti ricordano con affetto. Casco in testa, guanti e cestino agganciato sul retro: l'attuale presidente della Federazione Calcistica del Camerun è pronto a sfrecciare per le vie della Ville Lumière con uno dei simboli più iconici dell'Italia, perchè Parigi è indubbiamente bellissima, ma un tocco italiano la rende forse anche migliore.