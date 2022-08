Vuole raggiungere una spiaggia di nudisti in scooter...senza vestiti: multato

Un signore, senza pudore né senzo del rispetto, è stato visto girare in sella al suo scooter privo di vestiti che coprissero le sue parti intime, con solo casco e canotta corta, sull'autostrada A10 fra Genova e Savona. Una forma di irresponsabilità che va al di là del senso di civiltà e che, per questo motivo, va fatta pagare a dovere ed è considerata come una violazione di una normativa.

Sanzionato

L’uomo, 60enne, che viaggiava con nonchalance sulla strada, è stato fermato dalla Polizia Stradale di Sampierdarena dopo che questi avevano ricevuto una serie di segnalazioni a riguardo. La sua risposta? Stava semplicemente raggiungendo una spiaggia per nudisti, come se questo potesse essere una giustificazione al suo sconsiderato comportamento. Gli agenti, prima di lasciarlo andare, l’hanno sanzionato anche per non aver considerato le regole della guida sicura, oltre che per aver girato nudo.

Tentano il furto di due auto da 700 cv: la polizia arresta tre minorenni!