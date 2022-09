Caro carburanti: prezzi in discesa per benzina e diesel

I prezzi dei carburanti scendono ancora. Era tanta l'apprensione attorno ad essi, con la preoccupazione che benzina e diesel ricominciassero ad avere costi troppo alti da gravare sull'economia delle famiglie (soprattutto). Ora però, con questa nuova discesa, c'è la speranza di poter far rientrare la situazione in una fase di miglioramento. Secondo i dati riportati da Staffetta Quotidiana, ieri 12 settembre Q8 ha fatto scendere di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel, mentre Tamoil di 1 centesimo.

I prezzi

Il prezzo medico praticato nazionale è comunicato dall’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico e viene poi rifinito dalla Staffetta. Sul fronte benzina, in modalità self service il costo si attesta a 1,726 euro/litro, mentre al servito è di 1,869 euro/litro. Il diesel segna al self 1,830 euro/litro, mentre sul servito è a 1,971.

Passando al Gpl e metano – rimanendo sul servito – il prezzo è rispettivamente di 0,797 euro/litro e 3,068 euro/kg. Ci sono poi i prezzi sulle autostrade che si dividono così: la benzina al self è di 1,831 euro/litro (servito 2,088), gasolio self service 1,929 euro/litro (servito 2,184), Gpl 0,897 euro/litro, metano 3,907 euro/kg, Gnl 3,446 euro/kg.

