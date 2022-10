Bar di Napoli cerca cameriere che guidi il motorino con vassoio in mano

“ Bar cerca personale in grado di guidare il motorino con il vassoio in mano ”. Può sembrare uno scherzo, in realtà è l'annuncio di lavoro comparso sul gruppo Facebook “Lavoro a Napoli” e che sta facendo il giro del web. Eppure, alle faccende bizzarre dovremmo essere abituati, e invece ecco la notizia del giorno: quello che viene da chiedersi è per quali mansioni siano richieste tali abilità.

Gli strani requisiti

Non ci è voluto molto prima che l’annuncio diventasse virale sui social. D’altronde, con un requisito del genere, chi non sarebbe incuriosito? Anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, da sempre molto attento alle problematiche locali e molto attivo sui social, ha ripreso il post, spiegando che sarebbe andato a fondo alla questione per vederci più chiaro. Ecco il testo integrale dell’annuncio: “Attività bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare sottolineo guidare il motorino con il vassoio in mano. Zona Frullone - San Rocco. Mezze giornate mattina e pomeriggio su turni. Lasciare breve descrizione e numero di tel. Grazie”. Come si può notare, non viene specificata l’attività, e questo desta ancora più dubbi. Non sono mancati, ovviamente, i commenti sotto il post, che hanno ironizzato su quanto richiesto.

Ruba moto per un valore di 35mila euro: arrestato