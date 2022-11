Ducati: esplosione di colori ed emozioni a EICMA

La "Next Gen Freedom" di Scrambler®

Il cuore dello Stand Ducati è l’esplosione di colori della “Next Gen Freedom” di Scrambler®. La nuova generazione di Scrambler Ducati con i tre modelli Icon, Full Throttle e Nightshift è stata presentata alla vigilia di EICMA nel settimo e ultimo episodio della Ducati World Première web series 2023. Questa nuova generazione conferma la semplicità e l'autenticità che caratterizzano da tempo immemore i valori per tutti gli appassionati Scrambler®, diventando più contemporanea, colorata e dotata di una personalità ancora più vivace. Motore bicilindrico Desmodue raffreddato ad aria, telaio a traliccio, manubrio largo, baricentro basso e divertimento nella guida vengono valorizzati da un’elettronica evoluta e da uno stile più moderno nelle linee e nei concetti.

Le altre new entry

Ducati poi, per chi ama viaggiare, propone la nuova Multistrada V4 Rally, progettata per le lunghe percorrenze e in grado di soddisfare anche il motociclista più esigente alla scoperta di nuove strade da solo o in coppia. Per gli appassionati della ruota anteriore da 21” la DesertX si presenta in anteprima per il pubblico di EICMA con la nuova livrea "RR22", ispirata a quella dell’Audi RS Q e-tron che ha partecipato all’ultima Dakar. Vista per la prima volta come Concept nel corso del Lancio Stampa Internazionale in Sardegna sulla DesertX guidata da Danilo Petrucci, da novembre questa nuova livrea affiancherà nelle concessionarie Ducati la colorazione Matt Star White Silk.



La nuova Panigale V4 R è la punta di diamante della famiglia delle supersportive Ducati, stabilendo nuovi riferimenti con i suoi 16.500 giri e 240,5 cavalli. I componenti esclusivi del Desmosedici Stradale R, come le bielle “gun drilled” e i pistoni con trattamento DLC sul mantello, sono esposti allo stand accanto alla moto. I nuovi Streetfighter sono presenti con il modello V2 in livrea Storm Green, il V4 S Grey Nero e il nuovo V4 SP2 in serie numerata, che unisce alla "Fight Formula" le specifiche SP rendendolo ancora più efficace nella guida sportiva e in particolare in circuito.



Con il suo stile ricercato e linee muscolose ed eleganti, il nuovo Diavel V4 si mostra in tutta la sua forte personalità a EICMA, esaltato in versione accessoriata dalle pinze nere e dalle parti in carbonio del catalogo Ducati Performance. E infine il Monster SP, che è pronto a offrire divertimento, completando la gamma Monster.

La moto Campione del Mondo

L’area dedicata alle E-Bikes Ducati espone MIG-S, TK-01RR e l’altra première Ducati ad EICMA 2022, ovvero la versione “AXS” della e-Road Ducati Futa. Dotata del gruppo SRAM RIVAL eTAP AXS con cambio elettronico wireless 2x12 velocità, connettività AXS e possibilità di integrare un misuratore di potenza optional, questa versione si aggiunge alla gamma di biciclette a pedalata assistita, rendendola ancora più ricca. Una nuova area speciale è dedicata a Ducati Unica, il programma dedicato ai Ducatisti più appassionati che, in collaborazione con il Centro Stile Ducati, hanno la possibilità di realizzare dei veri e propri pezzi unici come quello esposto a EICMA 2022.

Non poteva mancare allo stand Ducati la moto Campione del Mondo, la Desmosedici GP con cui Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo domenica a Valencia , arrivata ad EICMA direttamente dall’ultimo round della MotoGP. Al suo fianco è presente anche la Panigale V4 R di Alvaro Bautista che durante il weekend si giocherà il primo “match point” in Indonesia nel WorldSBK. Dopo essere stata vista in anteprima mondiale dagli oltre 80 mila appassionati accorsi al WDW 2022, fa il suo debutto in pubblico anche il prototipo "V21L", la moto elettrica con cui la Casa di Borgo Panigale parteciperà dal prossimo anno al FIM MotoE™ World Cup in qualità di fornitore unico.

