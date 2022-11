MV Agusta è pronta a lanciare Ampelio, il suo scooter elettrico

MV Agusta ha collaborato con Kymco per la produzione del suo primo scooter elettrico, che porta il nome di Ampelio. Con l'impegno costante del settore delle automotive nella realizzazione di mezzi "green", la transizione verso un mondo total electric è oramai certa. Ameplio è un modello che prende come base l'S7 dell'azienda taiwanese Kymco.

170 chilometri di autonomia

In realtà, quello appena svelato è un prototipo, che però verrà presto lanciato sul mercato. L'Ampelio è spinto da un motore elettrico di potenza 4.1 kW, con picco massimo a 7,2 kWh. Per quanto riguarda l'alimentazione, si parla di due batterie Ionex da 1,7 kWh estraibili e facili da ricare anche con una normale presa di corrente casalinga. L'autonomia totale è di oltre 170 chilometri. Lo scooter è dotato di due modalità di guida (normale e sport), di un bloccasterzo elettrico e di funzionamento keyless. Proprio perchè si tratta ancora di un prototipo, è ancora in dubbio se puntare su un impianto frenante con tecnologia combinata o ABS. Il peso complessivo dichiarato è di 95 kg (con batterie 121 kg).

