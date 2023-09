Piaggio, i figli di Colaninno nominati presidente e ad del Gruppo

Dopo la morte del presidente e amministratore delegato del Gruppo Piaggio, Roberto Colaninno, lo scorso 18 agosto, l'azienda ha dovuto riorganizzarsi. Per questo motivo, oggi 1° settembre 2023 si è tenuto il primo Consiglio di Amministrazione dopo la scomparsa di Roberto. E, come previsto, le redini dell'azienda sono rimaste in famiglia. Ecco i dettagli.