Sanremo 2024: è Bagnaia la guest star della quarta serata del Festival

La MotoGP all'Ariston

Il pilota, che fino a ieri era impegnato con i test della MotoGP a Sepang, in Malesia, sarà una guest davvero speciale, e speriamo racconti aneddoti inerenti al mondo delle gare, qualche avventura che lo ha visto partecipe in prima persona o, ancor meglio, qualche behind the scene. Ricordiamo che Bagnaia è due volte vincitore del Titolo Mondiale in MotoGP nel 2022 e nel 2023, e questa sera sarà accolto, oltre che dal padrone di casa Amadeus, da Lorella Cuccarini, in veste di co-conduttrice. Fra gli altri ospiti, ci saranno Elena Sofia Ricci, Arisa e Gigi D'Agostino.

