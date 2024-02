Parigi, divieto alla circolazione per le moto di notte? C'è uno strano motivo

Dalla Francia arriva una notizia alquanto strana che lascia perplessi: a quanto sembra, Parigi vorrebbe mettere un divieto alla circolazione delle moto endotermiche . Ma come mai? Intanto, è il consigliere Pierre-Yves Bourzanel a star spingendo per far approvare quella che se vedesse la luce prevederebbe lo stop delle moto nelle ore serali e notturne . A non convincere, però, è il motivo di tale richiesta...

La proposta

Cominciamo col dire che si tratterebbe di vietarne la circolazione dalle ore 22:00 della sera fino alle 7:00 del mattino seguente. Ma se pensiamo che le due ruote a combustione interna siano state “prese di mira” per una questione di impatto ambientale, la direzione non è quella giusta.

Innanzitutto, perché la scelta di mettere un divieto la notte non avrebbe senso al fine di ridurre lo smog, considerato che non circolano molti veicoli. La reale ragione della proposta risiede nel rumore che questa tipologia di moto provoca. Ma a meno che esse non abbiano il motore truccato, sarebbe illogico vietarne il transito solo per motivi di suoni, o in tal caso frastuoni. Se omologata per la strada e pienamente in regola, non c'è intenzione che regga. Si andrebbe piuttosto a creare un importante disagio a molti cittadini.

Limiti di 30 km/h, Bologna nel caos: il Governo già pensa a nuove soluzioni