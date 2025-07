Il pilota KWR Harley-Davidson James Rispoli domina la King of the Baggers a Laguna Seca

MILWAUKEE (16 luglio 2025) – Kyle Wyman, pilota dell'Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team, ha proseguito il suo dominio del campionato Mission King of the Baggers 2025, stabilendo il nuovo record del tracciato in qualifica e conquistando la pole position, vincendo la Mission Challenge e trionfando in entrambe le gare del weekend presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca a Salinas, in California. L'Harley-Davidson® Road Glide® numero 33 preparata da gara ha portato Wyman a sei vittorie in otto gare stagionali della King of the Baggers, assicurandogli un ampio vantaggio di 76 punti nella classifica generale.

Sempre a Laguna Seca, James Rispoli, pilota KWR Harley-Davidson, ha conquistato una doppietta nella Mission Super Hooligan National Championship, presentata da Roland Sands Designs e sponsorizzata da Harley-Davidson®, in sella a una Harley-Davidson® Pan America® 1250 ST da gara. Rispoli ha ottenuto la pole position e ha vinto entrambe le gare del weekend, ottenendo le sue prime vittorie nella serie.

Wyman fa doppietta nel KOB

Wyman ha dettato il ritmo del gruppo della King of the Baggers con il nuovo record del circuito di 1:27,524 sul tracciato da 3,601 km e 11 curve di Laguna Seca, conquistando la pole position nella sessione di qualifica del sabato. Ha poi vinto la Mission Challenge, una gara sprint di tre giri con premio in denaro, battendo di 1,741 secondi il pilota ufficiale Indian Loris Baz.

All’inizio della gara principale da 8 giri del sabato, Wyman e Hayden Gillim (pilota Harley-Davidson per RevZilla/Motul/Vance & Hines) hanno guidato il gruppo, con Gillim che ha superato Wyman alla curva 7 del primo giro. Al secondo giro la gara è stata interrotta per la presenza di olio in pista a seguito di un guasto tecnico sulla moto di Gillim. Alla ripartenza, Wyman è scattato forte, distaccando di 0,50 secondi Baz, Troy Herfoss (Factory Indian) e Rocco Landers (RevZilla/Motul/Vance & Hines Harley-Davidson). Baz e Herfoss si sono contesi il secondo posto, con Landers in agguato dietro di loro. All’ultimo giro, Herfoss ha tentato il sorpasso su Baz alla Corkscrew, ma è andato largo, consentendo a Landers di superarlo e prendersi il terzo gradino del podio. Wyman ha tagliato il traguardo con 2,059 secondi di vantaggio su Baz, mentre Landers ha conquistato il suo primo podio stagionale con solo 0,083 secondi di distacco.

Domenica, Wyman è partito in testa, ma è stato superato subito da Gillim alla curva 2. Herfoss e Baz erano immediatamente dietro. Al quarto giro, Bradley Smith (pilota ufficiale Harley-Davidson® x Dynojet) si è inserito nella lotta. Smith e Baz si sono scambiati le posizioni più volte prima che entrambi uscissero di pista al quinto giro. Nei giri finali, Gillim e Wyman avevano un vantaggio di 3 secondi su Landers, salito in terza posizione dopo l’uscita di pista di Smith e Baz. All’ultimo giro, Gillim ha perso potenza mentre scendeva alla Corkscrew insieme a Wyman, che lo ha superato per conquistare la vittoria con 1,449 secondi su Landers. Terzo posto per Tyler O’Hara (Indian).

“Ovviamente la pazienza oggi ha avuto un ruolo fondamentale per me”, ha dichiarato Wyman, che ora vanta un record di 24 vittorie nella serie King of the Baggers. “Hayden ha guidato benissimo tutto il weekend. È davvero un peccato per lui, meritava il podio ieri e oggi. Sono davvero felice per il team Harley-Davidson e per la stagione che stiamo vivendo. Quando si lavora duramente per qualcosa, le cose belle accadono. Bisogna solo continuare a crederci.”

Dopo 8 delle 14 tappe del campionato MotoAmerica Mission King of the Baggers 2025, Wyman è in testa alla classifica con 186 punti, seguito da Baz con 110, Herfoss con 104, O’Hara con 86, Landers con 77, Smith con 76 e Rispoli con 63 punti.

Il team ufficiale Harley-Davidson® x Dynojet tornerà in pista dal 15 al 17 agosto in occasione del Permco MotoAmerica Superbikes at Mid-Ohio, presso il Mid-Ohio Sportscar Course a Lexington, Ohio.

La serie Mission King of the Baggers vede in gara motociclette touring americane V-Twin da competizione impegnate in 14 gare distribuite in sette weekend doppi, in concomitanza con il campionato MotoAmerica Superbike. Le Harley-Davidson® Road Glide® ufficiali sono spinte da motori Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® 131 Performance Crate modificati. Le moto del team sono dotate anche di sospensioni aggiornate, tra cui ammortizzatori posteriori Screamin' Eagle/Öhlins a serbatoio separato, scarichi da competizione, pneumatici racing e carene alleggerite.

Il team Harley-Davidson® x Dynojet è sponsorizzato da Rockford Fosgate®, Mission® Foods, Brembo®, Öhlins®, Akrapovič, lubrificanti SYN3® e Screamin’ Eagle® Performance Parts and Accessories.

Risultati Gara – MotoAmerica King of the Baggers – Laguna Seca Gara 1

1. Kyle Wyman (H-D) Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team

2. Loris Baz (Ind) S&S/Indian Motorcycle

3. Rocco Landers (H-D) RevZilla/Vance & Hines Harley-Davidson

4. Troy Herfoss (Ind) S&S/Indian Motorcycle

5. Bradley Smith (H-D) Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team

6. James Rispoli (H-D) Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team

7. Cory West (H-D) Saddlemen Race Development

8. Max Flinders (H-D) Lyndall Brakes/M3

9. Tyler O’Hara (Ind) S&S/Indian Motorcycle

Risultati Gara – MotoAmerica King of the Baggers – Laguna Seca Gara 2

1. Kyle Wyman (H-D) Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team

2. Rocco Landers (H-D) RevZilla/Vance & Hines Harley-Davidson

3. Tyler O’Hara (Ind) S&S/Indian Motorcycle

4. Loris Baz (Ind) S&S/Indian Motorcycle

5. Troy Herfoss (Ind) S&S/Indian Motorcycle

6. Cory West (H-D) Saddlemen Race Development

7. Cameron Petersen (Ind) SDI Racing

8. Bradley Smith (H-D) Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team

Rispoli domina il doppio appuntamento Super Hooligans

James Rispoli, pilota KWR Harley-Davidson, ha conquistato due vittorie, mentre i piloti in sella alla Harley-Davidson® Pan America® 1250 ST hanno occupato tutte le posizioni del podio in entrambe le gare della Mission Super Hooligan National Championship presentato da Roland Sands Designs e sponsorizzato da Harley-Davidson®. Rispoli ha ottenuto la pole position il venerdì con un giro veloce di 1:29,103. La sessione è stata interrotta con bandiera rossa a causa di un incidente sul rettilineo principale, quando Jake Lewis (Saddlemen) è entrato in collisione con Cody Wyman (KWR). Lewis, leader del campionato Super Hooligans all’arrivo a Laguna Seca, è rimasto infortunato e non ha potuto proseguire il weekend.

Sabato, il campione in carica Cory West (Saddlemen) ha guidato i primi due giri della gara Super Hooligan da otto giri. Al terzo giro, West è andato largo alla curva 3, lasciando spazio a Rispoli per passare e prendere il comando. Rispoli ha poi allungato su West fino a 1,5 secondi al sesto giro. Più staccati, oltre i 3 secondi, Cody Wyman e Hayden Schultz (entrambi KWR) hanno combattuto per il terzo posto. Rispoli ha chiuso la gara con 2,707 secondi su West, conquistando la sua prima vittoria nella serie. Cody Wyman ha chiuso terzo con un margine di 0,263 secondi su Schultz. Travis Wyman (Saddlemen) ha chiuso quinto.

La gara di domenica è iniziata con un brivido per Rispoli, che ha toccato Cody Wyman alla curva 2 in mezzo a un gruppo di 27 piloti. Wyman è uscito di pista, mentre Rispoli è rimasto in piedi ma si è ritrovato nel mezzo del gruppo. West guidava un gruppo serrato che includeva Schultz, Travis Wyman e Andy DiBrino (Competition Werkes Racing, Triumph). Rispoli ha fatto segnare un giro record di 1:28,455 al secondo giro per raggiungere i leader. Era quinto dopo due giri, ha superato DiBrino al terzo e Travis Wyman al quarto. Nelle fasi finali, West, Schultz, Rispoli e Wyman erano in fila indiana. Rispoli ha superato Schultz al sesto giro. Al settimo, West e Rispoli si sono scambiati il ruolo di leader due volte, con Rispoli che ha piazzato il sorpasso decisivo alla curva 11. Con il vantaggio in classifica, West ha evitato rischi all’ultimo giro e Rispoli ha vinto con 0,255 secondi su West. Terzo Schultz, a 0,441 secondi.

“Cody e io siamo rimasti agganciati alla partenza e non potevo andare né a destra né a sinistra”, ha dichiarato Rispoli. “Ero in balia della situazione e speravo solo che le moto si staccassero. Poi ho abbassato la testa e fatto dei sorpassi decisi dove mi sentivo sicuro. Ma qui tutti stanno spingendo forte. Dimostra quanto il ritmo sia alto nella Super Hooligans. Sono felice di vedere anche il mio compagno Hayden sul podio. Una grande giornata per KWR e Harley-Davidson.”

Con due gare ancora da disputare nel campionato Super Hooligan su dieci tappe, West guida con 139 punti, seguito da Lewis (123), Rispoli (117), Travis Wyman (110) e Cody Wyman (96). Il titolo si deciderà dal 15 al 17 agosto al Permco MotoAmerica Superbikes at Mid-Ohio, presso il Mid-Ohio Sportscar Course a Lexington, Ohio.

Risultati Gara – Mission Super Hooligan – Laguna Seca Gara 1 (Top 10)

1. James Rispoli (H-D) KWR Harley-Davidson

2. Cory West (H-D) Saddlemen Race Development

3. Cody Wyman (H-D) KWR Harley-Davidson

4. Hayden Schultz (H-D) KWR Harley-Davidson

5. Travis Wyman (H-D) Saddlemen Race Development

6. Andy DiBrino (Tri) Competition Werkes Racing

7. Jason Waters (Tri) Edge Racing

8. Corey Alexander (Arch) ARCH Racing

9. Hunter Dunham (Yam) Fighting Charlie's/HDR

10. Hawk Mazzotta (Yam) Strack Racing

Risultati Gara – Mission Super Hooligan – Laguna Seca Gara 2 (Top 10)

1. James Rispoli (H-D) KWR Harley-Davidson

2. Cory West (H-D) Saddlemen Race Development

3. Hayden Schultz (H-D) KWR Harley-Davidson

4. Travis Wyman (H-D) Saddlemen Race Development

5. Andy DiBrino (Tri) Competition Werkes Racing

6. Corey Alexander (Arch) ARCH Racing

7. Jason Waters (Tri) Edge Racing

8. Hunter Dunham (Yam) Fighting Charlie's/HDR

9. Hawk Mazzotta (Yam) Strack Racing

10. Josh Baird (Tri) 210 SpeedLab Racing