La rimonta da brivido di James Rispoli: è lui il Campione Super Hooligan

Con un'impresa degna di un film, James Rispoli ha coronato una rimonta spettacolare, vincendo il Mission Super Hooligan National Championship 2025 . Il pilota del team KWR Harley-Davidson, in sella a una Pan America 1250 ST , ha ribaltato le sorti del campionato nel doppio round finale al Mid-Ohio Sports Car Course, conquistando due vittorie decisive che lo hanno incoronato campione.

Quattro vittorie per il titolo

Fino a sei gare dalla fine, il titolo sembrava un miraggio per Rispoli, che si trovava al quinto posto in classifica con un divario di ben 55 punti dal leader Jake Lewis. La svolta è arrivata a Laguna Seca, dove Rispoli ha approfittato dell'assenza per infortunio di Lewis per vincere due manche e risalire fino al terzo posto. Il trionfo finale è stato suggellato al Mid-Ohio, dove con la pole position e due gare dominate ha dimostrato di essere il più forte in pista.

“Devo ringraziare il team KWR. Hanno messo insieme un pacchetto Harley Pan America incredibile,” ha dichiarato un Rispoli emozionato. “Nessuno parlava di me prima del weekend, e questo mi ha tolto la pressione. Sapevo che il campionato era sulle spalle di Cory West e Jake. Ho urlato per tutto il giro di raffreddamento. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare qui.”

La gara finale: suspense e colpi di scena

La lotta per il titolo è rimasta aperta fino all'ultima curva. Nella gara del sabato, Rispoli ha superato Lewis al terzo giro, mantenendo il comando e vincendo con un margine di oltre un secondo. La tensione è salita alle stelle per la gara di domenica, dove i tre contendenti al titolo erano separati da appena sei punti. Rispoli ha preso il comando sin dalla partenza, mentre Lewis e West si sono dati battaglia per il secondo posto. A un giro dalla fine, un problema meccanico ha costretto West al ritiro, lasciando il solo Lewis a sfidare Rispoli. L'ultimo assalto di Lewis all'ultima curva è stato vano: è andato largo e ha perso terreno, consegnando la vittoria e il titolo a Rispoli.

Con un totale di 167 punti, Rispoli ha conquistato il campionato, mentre Lewis ha chiuso al secondo posto con 163 punti. Al terzo posto si è classificato West con 132 punti. I tre piloti sul podio finale del campionato guidavano tutti una Harley-Davidson Pan America ST, a conferma del successo della moto e della performance del team.

Risultati Mid-Ohio - Gara 1 (Top 10)

James Rispoli (H-D) - KWR Harley-Davidson Jake Lewis (H-D) - Saddlemen Race Development Dominic Doyle (Yam) - Giaccmoto Yamaha Racing Corey Alexander (Arch) - ARCH Racing Travis Wyman (H-D) - Saddlemen Race Development Cody Wyman (H-D) - KWR Harley-Davidson Cory West (H-D) - Saddlemen Race Development Jason Waters (Tri) - Edge Racing Andy DiBrino (Tri) - Competition Werkes Racing Hunter Dunham (Yam) - Fighting Charlie’s/HDR

Risultati Mid-Ohio - Gara 2 (Top 10)