Eternal City Moto Show 2025, Kaffeemaschine: eleganza Guzzi tra viaggio e sportività

Roma diventa capitale delle due ruote con l’Eternal City Moto Show, in programma il 27 e 28 settembre . Un evento che unisce passione, spettacolo e cultura motociclistica, pronto a trasformare la città in un palcoscenico a cielo aperto. InMoto sarà partner ufficiale della manifestazione e seguirà da vicino ogni istante, raccontando in diretta il Salone e le sue novità . Tra le aree più attese spicca la Workshop Legends, lo spazio dedicato alle Cafè Racer, Scrambler e Special, ideato e gestito dal customizer Andrea “Dopz” , punto di riferimento per gli appassionati di preparazioni artigianali. Qui troveranno posto moto uniche, nate dalla creatività e dal lavoro di officine italiane (e non solo) che hanno fatto del custom uno stile di vita. Per anticipare l’atmosfera dell’evento, abbiamo incontrato alcuni protagonisti.

Kaffeemaschine Motorcycles celebra 15 anni di passione per le Guzzi con due creazioni speciali: la KM49 GT e la KM50 Aerodinamica n.4. Tradizione e innovazione si incontrano in una coppia esclusiva realizzata da Axel Budde e che unisce viaggi, sportività anni ’70 e dettagli artigianali in fibra di carbonio.

Eternal City Moto Show al via nel weekend: emozioni a tutto gas nella Capitale

Dai classici Guzzi alle creazioni uniche: la visione di Kaffeemaschine

Raccontaci in breve di te e di come hai cominciato a customizzare moto.

"Kaffeemaschine Motorcycles sviluppa e produce da 15 anni moto custom esclusive e senza tempo basate sulle classiche Moto Guzzi. Restiamo fedeli allo spirito di questi leggendari V2, reinterpretandoli completamente. Attraverso progetti coerenti, tecnologia ottimizzata, artigianato e tecniche innovative, creiamo moto uniche, pensate per i puristi".

Che cosa significa creare moto per Kaffeemaschine?

"Le nostre moto parlano direttamente all’anima: un dialogo affascinante con la meccanica che rende ogni chilometro speciale e coinvolge tutti i sensi. Il leggendario motore e telaio italiani, perfezionati e aggiornati, restituiscono – a mio avviso – l’essenza stessa del motociclismo. Una tecnologia comprensibile e riparabile, un prodotto duraturo e affidabile con cui costruire un legame che attraversa le generazioni. Doniamo nuova vita al classico originale e gli conferiamo un aspetto molto più… impressionante: una forma appassionata di sostenibilità e, allo stesso tempo, la realizzazione dei sogni personali di ognuno".

Maschine 49 e 50: il futuro senza tempo

Cosa ci mostri all’Eternal?

"Presenterò la Maschine 49 e la Maschine 50, una coppia celebrativa davvero speciale. La KM49 è il nostro modello GT, abbinato alla KM50, che rappresenta la Aerodinamica n.4, la nostra interpretazione di una sportiva anni ’70".

Cosa ti ha ispirato per questa moto?

"Viaggiare con una moto classica, emozionante ed elegante mi ha ispirato per il nostro modello GT: tutte le specifiche da viaggio (sistema per bagagli, vano portaoggetti con serratura, caricatore USB, sella confortevole) abbinate ai geni sportivi del nostro motore e della trasmissione vintage modificata.

La Aerodinamica è invece l’essenza stessa della mia idea di sportiva classica: lunga, bassa, veloce, leggera, bellissima. Entrambi i modelli integrano componenti in fibra di carbonio e la nostra forcella realizzata dal pieno in lega, come tutti i nostri componenti in alluminio. La difficoltà maggiore, tuttora presente, è trovare una verniciatura all’altezza dei nostri standard, dato che il nostro fidato verniciatore è andato in pensione".

