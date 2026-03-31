Aprilia RS 457 GP Replica: la piccola sportiva si veste da MotoGP

Moto molto apprezzata dai giovani motociclisti, la Aprilia RS 457 arriva sul mercato in una versione speciale , la cui caratteristica è di accostarsi ancor di più al mondo racing . Adatta ai possessori di patente A2 , in questo allestimento, che rende omaggio alle moto impegnate nel Campionato Mondiale MotoGP , è proposta al prezzo di 7.550 euro .

Livrea ispirata alla MotoGP

La sua speciale identità si fonda, innanzitutto, sulla livrea GP Replica, chiaramente ispirata alla RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing, riconoscibile dalla grafica che combina nero lucido e opaco. Carenatura su cui sono presenti gli stessi sponsor portati in gara sulle moto factory da Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

L’aggressività sportiva dell’estetica è completata dalle cover monoposto, che è in sostituzione della sella passeggero, mentre il telaio in alluminio, il forcellone e la piastra di sterzo riportano una finitura in nero, tutti particolari che rafforzano il legame con le moto da competizione.

Quick shift e freni più sportivi

Sul piano tecnico la RS 457 GP Replica introduce anche alcune novità pensate per la guida più sportiva: di serie c’è il cambio elettronico, il quick shifter, che permette di inserire e scalare marcia senza utilizzare la frizione. Migliorano la risposta in frenata le pastiglie anteriori, che hanno un più alto coefficiente di attrito, garantirebbero una maggiore efficacia nelle staccate più decise.

Una sportiva pensata per patente A2

Parte solida di un progetto relativamente nuovo dedicato ai motociclisti più giovani, la base tecnica resta quella della RS 457. Il motore è un bicilindrico parallelo da 457 cc raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero a quattro valvole per cilindro: la potenza massima di 35 kW (47,6 CV) è limite consentito per le moto guidabili con patente A2.

Peso contenuto e tanta elettronica

Fra i punti di forza della RS 457 c’è il rapporto peso-potenza, laddove pesa 159 kg a secco (175 kg in ordine di marcia). Altri aspetti interessanti sono il telaio in alluminio con funzione portante del motore, che è soluzione rara nella categoria, oltre alle sospensioni regolabili. Non manca un pacchetto elettronico completo, che comprende acceleratore ride-by-wire, tre riding mode, traction control regolabile ed escludibile, oltre l’ABS.

Non solo questa versione GP Replica, per il 2026 la gamma RS 457 si arricchisce anche di nuove colorazioni, Arsenic Yellow e Coral Light Blue.