Harley-Davidson svela ulteriori dettagli sull'European H.O.G. Rally 2026 di Cascais

Milano, Italia (5 giugno, 2026) - Harley-Davidson® ha svelato ulteriori dettagli della 32ª edizione dell’European H.O.G.® Rally, che tornerà a Cascais, in Portogallo, dal 18 al 21 giugno 2026. Per quattro giorni, la splendida baia di Cascais diventerà ancora una volta il cuore pulsante della community Harley-Davidson in Europa, accogliendo migliaia di motociclisti e appassionati provenienti da tutto il continente per celebrare lo spirito del marchio. I rally dell’Harley Owners Group (H.O.G.)® incarnano i valori della libertà, della condivisione e della passione per la strada che da sempre contraddistinguono Harley-Davidson, riunendo motociclisti provenienti da tutto il mondo in un’esperienza fatta di viaggio, amicizia e senso di appartenenza alla community.

Cascais non è nuova a questo iconico raduno, avendo già ospitato l’European H.O.G.® Rally nel 2012 e nel 2019. Quelle edizioni hanno consolidato Cascais come una delle destinazioni più amate dalla community Harley-Davidson e il rally del 2026 promette di regalare ancora una volta quattro giorni di incontro e condivisione per migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa. Con la spettacolare costa portoghese e le dolci colline di Cascais a fare da cornice, l’evento sarà accompagnato dall’inconfondibile rombo dei motori Milwaukee-Eight® V-Twin.

Aperto al pubblico e a ingresso gratuito, l’European H.O.G.® Rally offrirà un ricco programma di attività dedicate alla community e allo spirito Harley-Davidson. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno i tour quotidiani guidati organizzati dal Lisboa chapter H.O.G.®, il Custom Motorcycle Show in programma venerdì 19 giugno presso la storica Cidadela de Cascais, dove saranno esposte alcune delle più creative personalizzazioni Harley-Davidson d’Europa, e l’iconica parata Harley-Davidson di sabato 20 giugno. In quell’occasione, migliaia di motociclette attraverseranno la regione di Cascais-Estoril partendo dal celebre Circuito di Estoril e percorrendo alcune delle più spettacolari strade costiere della zona.

Nel corso dell’evento i visitatori potranno inoltre assistere a concerti e attività di intrattenimento, visitare le aree espositive, partecipare ai test ride degli ultimi modelli Harley-Davidson e scoprire punti ristoro, merchandising ufficiale e dei concessionari, oltre a esperienze immersive dedicate al brand per tutte le età.

Nel cuore dell’evento, l’Harley-Davidson Expo offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire alcuni dei modelli più rappresentativi della gamma motociclistica 2026. Tra questi, la Street Glide® Limited e la Road Glide® Limited, espressione della più recente evoluzione del Grand American Touring, e la Pan America® 1250 Limited, progettata per l’avventura e dotata di accessori installati direttamente in fabbrica.

La musica dal vivo accompagnerà ogni sera l’European H.O.G.® Rally sul palco principale, con un ricco programma di concerti che animerà tutte le giornate dell’evento. Giovedì si esibiranno i Lazy Generation e i Klassicos, seguiti dal concerto della tribute band degli AC/DC DA CA. Venerdì saliranno sul palco Frankie Chavez, una tribute band dei Guns N’ Roses e i King Zebra. Sabato, a chiudere il weekend, saranno i Red Beds, una tribute band dei Pearl Jam e i Bad Touch, protagonisti del gran finale dell’evento.

Nel corso delle tre serate saliranno sul palco anche i vincitori dell’Harley-Davidson® Music Contest, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire alcuni dei più interessanti talenti emergenti europei. Giovedì si esibiranno i francesi Ocean Daze, venerdì gli spagnoli The Surroyal e sabato gli inglesi Wood Burnt Red.

Jeep® sarà tra i protagonisti del rally nell’ambito della partnership europea 2026 con Harley-Davidson. La collaborazione tra i due marchi offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire da vicino entrambe le community, accomunate dallo stesso spirito di libertà e avventura.

Il rally richiama non solo motociclisti, ma anche turisti, famiglie e chiunque voglia vivere da vicino l’atmosfera di uno degli eventi motociclistici più iconici d’Europa. Che siano appassionati Harley-Davidson di lunga data o si avvicinino per la prima volta alla community, i visitatori potranno vivere in prima persona lo spirito dell’European H.O.G.® Rally.