Dainese Smart GO: l’airbag da 780 grammi che si alimenta col telefono 

Un airbag da indossare come un gilet, leggero abbastanza da essere ripiegato e riposto quando non serve, capace di funzionare anche grazie all'alimentazione di uno smartphone. Non è un prototipo futuristico, ma Smart GO, il nuovo dispositivo elettronico sviluppato da Dainese per aumentare la protezione di chi viaggia in moto o in scooter.

La particolarità è il peso: appena 780 grammi, meno di un chilogrammo. Secondo l'azienda italiana si tratta dell'airbag motociclistico più leggero mai realizzato. Ma la novità non si limita alle dimensioni, perché Smart GO è stato progettato soprattutto per essere utilizzato ogni giorno, anche da chi non indossa abitualmente un completo tecnico da motociclista.

Un airbag da indossare sopra o sotto i vestiti

Il dispositivo ha la forma di un gilet sottile, con sistemi di regolazione che permettono di adattarlo a corporature differenti. Può essere indossato sopra oppure sotto una giacca e si presta quindi sia agli spostamenti cittadini sia ai viaggi più lunghi.

All'interno trova posto la tecnologia D-air di Dainese, con protezione airbag certificata di Livello 2 per il torace e la schiena. Il sistema utilizza una particolare struttura brevettata, denominata Diaphragm, progettata per controllare il gonfiaggio e distribuire uniformemente la protezione sulle zone interessate.

Naturalmente, come qualsiasi dispositivo di sicurezza, non elimina i rischi di un incidente, ma rappresenta una protezione aggiuntiva per il motociclista.

Si alimenta con il telefono

La caratteristica più curiosa riguarda l'alimentazione. Smart GO non deve essere collegato alla moto e può ricevere energia da uno smartphone compatibile con la tecnologia OTG, oppure da una batteria esterna dedicata.

Quest'ultima, secondo Dainese, garantisce fino a 72 ore di funzionamento. Attraverso l'applicazione D-air è inoltre possibile abilitare il dispositivo, controllarne lo stato e mantenerlo aggiornato.

Un'altra soluzione riguarda il riutilizzo dopo l'intervento dell'airbag. Il sistema supporta fino a tre attivazioni e, dopo ciascuna, l'utilizzatore può sostituire autonomamente il generatore di gas, seguendo le istruzioni previste.

La sicurezza diventa un'abitudine

Dainese ha pensato anche a chi utilizza le due ruote per andare al lavoro, sviluppando uno zaino dedicato da 15 litri, con agganci magnetici e scomparti per computer, tablet e oggetti personali.

L'idea alla base del progetto è semplice: rendere l'airbag un accessorio quotidiano, non qualcosa da riservare soltanto ai viaggi impegnativi o alle moto sportive. Un cambiamento che passa anche dalla praticità, perché un dispositivo di protezione, per essere utile, deve prima di tutto essere indossato.