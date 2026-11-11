Dai piloti che hanno segnato un’epoca ai supereroi: i due mondi dei Fantastici 4

Capita spesso di parlare dei piloti definendoli dei supereroi , sia grazie alle loro gesta in pista impossibili da replicare per i “comuni mortali”, sia per la loro capacità di recuperare dagli infortuni o risolvere situazioni complesse. Ce ne sono però quattro in particolare che sono stati soprannominati per anni I Fantastici 4 e, visto che gli originali saranno tra i protagonisti dell’ormai imminente Avengers Doomsday (al cinema dal 16 dicembre), vale la pena di andarli a riscoprire in attesa di vedere i supereroi impegnati sul grande schermo. Stiamo parlando di Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa e Casey Stoner , che a cavallo del primo decennio degli anni 2000 sono stati i protagonisti assoluti delle lotte al vertice sia nei weekend di gara che per quel che riguarda il discorso-titolo.

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Rossi e Lorenzo: Mister Fantastic e la Torcia Umana

Paragonandoli ai Fantastici 4 firmati Marvel, Valentino Rossi si può chiaramente associare a Reed Richards, ovvero Mister Fantastic. Valentino ha infatti parecchie caratteristiche in comune con quelle del leader del gruppo di supereroi. Innanzitutto, si tratta di un supereroe dotato di un’intelligenza estrema, proprio come Rossi che ha sempre fatto del ragionamento e dell’astuzia le proprie armi vincenti, introducendo anche un nuovo stile di guida con la gamba fuori in staccata. In più, Reed Richards è anche un padre di famiglia e un punto di riferimento, come il nove volte campione del mondo che ha due figlie e rappresenta l’esempio da seguire per i giovani talenti della VR46 Academy.

Un’altra associazione tra i Fantastici 4 dell’universo Marvel e quelli della MotoGP è senza dubbio legata alla Torcia Umana, Jonathan “Johnny” Storm, e a Jorge Lorenzo. Proprio come Johnny, anche Jorge in alcune occasioni ha dimostrato di essere una “testa calda” quando le cose non sono andate come previsto, ma una volta prese le misure con il proprio potere la Torcia Umana diventa inarrestabile, esattamente come lo spagnolo. Il cinque volte campione del mondo ha infatti sempre avuto come punto di forza la capacità di imporre un ritmo insostenibile per tutti nei weekend di gara in cui tutto andava per il verso giusto, sia ai tempi della Yamaha che nella successiva parentesi con Ducati una volta prese le misure con la Desmosedici.

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