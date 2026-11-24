Da Eddie Lawson a Freddie Spencer, passando per Randy Mamola, Kevin Schwantz e Wayne Rainey. Nello scorso millennio sono stati tantissimi i piloti statunitensi in grado di trionfare nel Motomondiale conquistando gare, titoli mondiali e grande supporto da parte degli appassionati grazie alla loro guida funambolica, ma ce n’è uno in particolare che incarna le caratteristiche del supereroe. Dovendo indicare un pilota in grado di essere associato al Capitan America di casa Marvel (parte integrante degli Avengers, il cui nuovo film “Avengers: Doomsday” uscirà al cinema il 16 dicembre) non si può però non pensare a Kenny Roberts Senior .

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Roberts come Capitan America: uno stile unico

Capitan America, il cui vero nome è in realtà Steve Rogers, è un eroe dallo stile di combattimento unico grazie al caratteristico scudo in vibranio – materiale immaginario dalla resistenza estrema che lo rende praticamente indistruttibile – che utilizza sia come oggetto difensivo, sia soprattutto come arma offensiva. Uno stile unico che si sposa perfettamente con quello utilizzato in gara da Kenny Roberts Senior, il quale è stato colui che ha introdotto lo stile di guida moderno – perfezionando quello di Jarno Saarinen – piegando la moto fino ad arrivare a curvare con il ginocchio a contatto con l’asfalto in un’epoca, quella a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, in cui era ancora qualcosa di pressoché impensabile.

Esattamente come il rosso-bianco-blu dello scudo di Capitan America, anche la colorazione giallo-nera della Yamaha con cui Roberts vinse il terzo titolo consecutivo in carriera in 500 nel 1980 è divenuta un’icona inconfondibile e amata da ogni appassionato. A tal punto da essere replicata in diverse occasioni – come a Laguna Seca nel 2005 sulle carene di Valentino Rossi e Colin Edwards in MotoGP per i 50 anni di corse del marchio di Iwata – in maniera analoga a quanto accaduto con lo scudo, che ha cambiato forma nel corso della storia senza però mai perdere le proprie caratteristiche.