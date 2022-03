Kpg Argento, il primo monopattino elettrico di Pininfarina

Con Kpg Argento, Pininfarina segna ufficialmente il suo debutto nel campo delle micromobilità. Si tratta del primo monopattino elettrico progettato e disegnato dall'azienda torinese, che si è avvalsa della collaborazione con Platum (marchio per la mobilità elettrica urbana di MT Distribution), e che dà il via a una serie di prodotti pensati proprio per questo settore: “Usciranno altri modelli, non solo monopattini, ma bici e bici pieghevoli, e mezzi all’insegna della sostenibilità”, confermano da Pininfarina, e infatti già nel 2022 è in programma il lancio di una e-bike.