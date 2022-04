Bianchi lancia le nuove colorazioni per e-Omnia C-Type e T-Type

Non si ferma la voglia di e-bike, con una domanda in crescita costante e con diverse novità primaverili. Tra queste, anche quelle di Bianchi che con la bella stagione propone ai clienti nuove colorazioni per i modelli e-Omnia C-Type e T-Type. Quali sono? Il blu per dare più eleganza, il bordeaux per essere più esclusivi, il verde smeraldo ispirato alla natura, il grigio per uno stile discreto e infine non manca il tradizionale celeste Bianchi, la tonalità più iconica del mondo del ciclismo.