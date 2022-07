Compro una moto o un'auto? Nimbus One è il compromesso perfetto

C'è chi ama viagiare in moto, chi in automobile e c'è chi non vuole rinunciare alle caratteristiche di entrambi. Questi ultimi possono già assaporare l'idea di acquistare una Nimbus One , un particolarissimo mezzo che può essere guidata come uno scooter ma che mantiene gli optional e i comfort di una normale vettura.

Più moto o più auto?

Il mondo delle moto e quello delle automobili sono sempre più uniti l’uno nell’altro, fino a fondersi per creare modelli futuristici e particolari. Immaginate di voler evitare il traffico, ma anche di rimanere al riparo dalla pioggia e dal freddo: avreste bisogno di una moto, ma anche di una vettura. Avreste bisogno della Nimbus One.

Il modello è dotato di due ruote anteriori e una posteriore e, per questo, si può guidare come una moto, sfruttando l’inclinazione automatica e potendo al contempo godere dei comfort che solo un’automobile offre. Dotata di airbag frontale e sedile per il passeggero dietro a quello del pilota, la Nimbus One presenta anche telecamere a bordo, aria condizionata e sistemi appositamente studiati per prevenire collisioni con altri mezzi su strada. Il mezzo è elettrico, dispone di una batteria rimovibile da 9 kWh con cui può macinare ben 150 chilometri e ricaricabile in circa 1,2 ore se collegata ad un impianto di livello 2, in 5 ore e mezza se collegata ad una normale presa a muro. La velocità massima raggiungibile è di 80 km/h.

La moto-automobile può essere ordinata negli Stati Uniti (con consegna nel 2023 negli Usa, in Europa nel 2024) con un anticipo di circa 98 euro, o noleggiata mensilmente con rate di 196 euro. Il prezzo totale è di circa 10mila euro.

