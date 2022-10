Pin Bike, l'app che ti fa guadagnare andando in bicicletta

Da oggi andare in bicicletta sarà ancora più divertente e più conveniente. No, non stiamo parlando del risparmio di carburante, o comunque non solo di quello. Con l'app Pin Bike infatti, pedalando con la propria bicicletta per la città si potrà guadagnare fino a un massimo di 50 euro.

Come funziona

L'app ha come obiettivi principali quelli di promuovere l'attività fisica e di favorire l'utilizzo di mezzi di trasporto ecosostenibili. Pedalando infatti si potranno ottenere dei buoni d'acquisto utilizzabili per ora soltanto in alcuni comuni della penisola, ma si prevede che l'iniziativa estenda il suo raggio di validità in breve tempo su tutto il territorio italiano.

L'applicazione può essere scaricata sia da App Store che da Google Play. Man mano che si pedala, per ogni chilometro percorso si riceveranno dai 20 ai 25 centesimi nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro e fino a 4 centesimi per altri tratti all'interno del perimetro urbano. Gli spostamenti verranno monitorati da un GPS collegati con le amministrazioni, il tutto in pieno rispetto della privacy. A poco a poco, si potrà guadagnare fino ad un massimo di 50 euro al mese sottoforma di buoni spesa spendibili nelle attività commerciali della città. I comuni che per ora aderiscono sono Bari, Foggia, Pescara, Bergamo e negli 11 comuni del Patto della zona Ovest dell'Area Metropolitana di Torino. Il servizio verrà esteso anche ai monopattini.

