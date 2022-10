Ecobonus ed e-bike: ANCMA chiarisce la questione

Chiarezza e trasparenza, questo manca in questi ultimi giorni sui vari giornali e siti che hanno parlato del ritorno dell' Ecobonus . In effetti, non poche persone si sono chieste se il benefit valga anche per le e-bike , per questo Confindustria ANCMA ha deciso di spiegare meglio la questione e chiarire a chi l'Ecobonus spetta.

Chiarimenti

L' Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori ha spiegato che il benefit, per il quale è stata messa a disposizione una cifra totale di 20 milioni di euro per l'anno corrente, è rivolto a coloro che acquistano un veicolo a due ruote elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ed L7e. Il contirbuto verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione. Il bonus non riguarda le e-bike.

ANCMA ha spiegato: "Nei primi dieci mesi dell’anno il mercato degli elettrici ha segnato un incremento del 59,6%, con 12.800 mezzi immessi su strada, circa il 5% del totale di veicoli venduti. Malgrado la significativa crescita in termini percentuali, il mercato ha bisogno di sostegno per diventare maturo anche in termini di volume: per questo gli incentivi governativi rappresentano un aiuto strategico fondamentale, anche per promuovere culturalmente la diffusione di questi veicoli”.

