Sul monopattino senza casco: viene multato ma il giudice annulla tutto

Se lo dice lo Stato...

Il giovane, coomunque maggiorenne, era stato fermato dagli agenti lo scorso 19 gennaio in via delle Fontane, a Genova e sanzionato per non aver indossato il casco, secondo la norma emanata dal Comune. Circa un mese dopo era stato fatto ricorso, assegnato al giudice di pace, il quale ha deciso che "il casco è previsto solo nei casi in cui il conducente sia minorenne. Pertanto il verbale è annullato". Insomma, la giustizia ha trionfato per questo ragazzo che ha commentato con soddisfazione la vicenda: "È finalmente arrivata la sentenza dal Giudice di Pace di Genova il quale ha dato ragione a me per quanto riguarda il verbale ricevuto per non aver utilizzato il casco alla guida del monopattino, annullandolo; e condanna il Comune di Genova al rimborso delle spese sostenute. Il CdS è chiaro: non è obbligatorio indossare il casco alla guida del monopattino se si è maggiorenni".

