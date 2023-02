Cooltra, gli scooter elettrici in sharing arrivano anche a Torino

Promozione per il primo mese

C’è di più. Cooltra ha dedicato una promo alla città: tutti i nuovi utenti potranno inserire il codice Torino30 e usufruire di 30 minuti gratuiti al giorno, per il primo mese. Inoltre, per la stagione invernale gli scooter hanno a disposizione la coperta termica che protegge il guidatore dal freddo, soprattutto nelle giornate più rigide. Al momento, l’aziende ha schierato 400 mezzi elettrici attivi 24 ore al giorno per 7 giorni. Il servizio è disponibile anche tramite l'app Free Now, piattaforma europea per la mobilità urbana multi-servizio. “Il nostro obiettivo - spiega Enrico Pascarella, B2c Italy regional manager di Cooltra - è fare crescere un nuovo modello di mobilità sostenibile nei centri urbani in linea con le esigenze quotidiane e crediamo che Torino sia pronta per accogliere questa sfida. Per il 2023 abbiamo intenzione di raggiungere 35 tonnellate di anidride carbonica risparmiate, nella sola città di Torino”.

