Monopattini in sharing, Lucca come Parigi: arriva il divieto

I monopattini elettrici , nonostante il loro successo, necessitano ancora di un regolamentazione chiara. C'è chi ci sta lavorando in autonomia, e chi prendere decisioni drastiche, come quella presa dall'amministrazione comunale di Lucca che, seguendo l'esempio di Parigi (lo scorso aprile in Franci si è votato a favore dell'abolizione dei monopattini in sharing), vieta il noleggio di questi mezzi . Il motivo? Garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti , queste sono state le prime dichiarazioni. Ma andiamo nel dettaglio della faccenda.

Le regole del divieto

Nelle linee guida decise dall’amministrazione comunale lucchese rientra anche il divieto anche dei trenini elettrici, mentre sono ammessi i risciò e supportati e promossi servizi di noleggio biciclette in condivisione. Per la prima stesura del documento sono stati coinvolti la Polizia municipale e gli uffici traffico, mobilità e attività produttive del Comune di Lucca. Il prossimo passo prevede confronti con gli operatori economici.

Quali aree sono esattamente coinvolte nel divieto? Stando alla prima stesura, l’amministrazione comunale ha vietato il noleggio dei monopattini elettrici sia nel centro storico che in periferia, sulla base del modello che prevede punti di prelievo e rilascio sparsi in varie zone della città. Ma c’è un’eccezione. Attraverso un provvedimento del Comune che ne disciplini modalità e quantità, è possibile che il noleggio di monopattini elettrici possa avvenire all’interno di esercizi commerciali in sede fissa. Questo permette di non avere un divieto assoluto, ma allo stesso tempo di avere un divieto che eviti il fenomeno del parcheggio selvaggio e dell’abbandono dei mezzi che sta diventando un problema per molte città.

