QJMOTOR MTX 300: lo scooter a ruote alte che porta grinta nel t+raffico

Sbarcato in Italia, l'MTX 300 è pronto a diventare il punto di riferimento per chi cerca un mezzo che unisca comodità, potenza e stile. Il suo design moderno e dinamico, con linee aggressive e una maniacale cura dei dettagli, è stato studiato per affrontare il traffico cittadino non solo con affidabilità, ma con un tocco di carattere sportivo.

Cuore prestante e agilità sorprendente

Sotto la sella, l'MTX 300 batte un motore monocilindrico a 4 valvole di ultima generazione, raffreddato a liquido, capace di sprigionare una potenza massima di circa 18,5 kW (25 CV). Questa cilindrata di 300 cc garantisce prestazioni brillanti e una coppia consistente, offrendo un equilibrio perfetto tra prontezza nella risposta del gas, consumi contenuti e quell'elasticità necessaria per districarsi con agilità sia in città che nei percorsi extraurbani.

Le sospensioni sono state calibrate per offrire una guida fluida anche sull'asfalto metropolitano. All'anteriore troviamo una forcella telescopica, accoppiata a un impianto frenante con ABS a doppio canale e un disco da 240 mm. Al posteriore, due ammortizzatori a molla elicoidale lavorano in sinergia con un impianto frenante dotato di pinza QJ e disco da 220 mm, assicurando stabilità e frenate efficaci in ogni situazione.

Dotazioni da top di gamma per il comfort quotidiano

L'MTX 300 non lesina sul comfort e la tecnologia, offrendo una dotazione di serie che lo pone ai vertici della categoria:

Parabrezza regolabile elettronicamente , per adattarsi a ogni esigenza di guida.

, per adattarsi a ogni esigenza di guida. Manopole e seduta riscaldabili , un vero plus per chi usa lo scooter tutto l'anno.

, un vero plus per chi usa lo scooter tutto l'anno. Un pratico bauletto Shad da 33 litri già incluso nel prezzo , che si aggiunge all'ampio vano sottosella capace di ospitare comodamente un casco integrale.

, che si aggiunge all'ampio vano sottosella capace di ospitare comodamente un casco integrale. Un capiente serbatoio da 12 litri che riduce le soste al distributore, per un'autonomia pensata per gli spostamenti quotidiani.

La dotazione tecnica è completata da un impianto luci interamente a LED e da una dashboard con un generoso display TFT a colori da 7 pollici, che offre tutte le informazioni a portata di sguardo. Immancabili il controllo di trazione, la presa USB per ricaricare lo smartphone e la funzione Start&Stop, che contribuiscono a un'esperienza di guida completa e al passo con i tempi.

Con l'MTX 300, QJMOTOR rafforza la sua visione della mobilità urbana: un veicolo che non solo è funzionale e confortevole, ma che sfoggia un design accattivante e una grinta che lo rendono perfetto per muoversi in città con stile e dinamismo.

L'MTX 300 è disponibile in Italia in quattro colorazioni (Grigio opaco, Bianco, Nero, Grigio Stellare) al prezzo di 3.990 euro f.c.