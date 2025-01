QJ Motor  SRT600SX: divertimento e sicurezza 

Prestazioni, tecnologia e comfort, per una moto versatile e affidabile. Tanta roba su una moto. Ma a che prezzo? Una sua personale ricetta la propone QJ Motor, che con la sua SRT600SX si inserisce con forza nel segmento delle moto Adventure, offrendo un modello dedicato non solo a chi è alle prime esperienze, ma anche agli esploratori più esigenti. Una media cilindrata che, grazie alla sua versatilità, si propone come una compagna ideale tanto per il turismo stradale quanto per il fuoristrada. Il cuore della SRT600SX è un motore bicilindrico in linea da 554 cm³ e conforme alla normativa Euro 5+, con una potenza di 56 CV a 8.250 giri/min e una coppia massima di 54 Nm a 5.500 giri/min. Una configurazione che è un azzeccato mix per garantire affidabilità e prestazioni, ed è perfetta per cavarsela senza patemi su strade asfaltate e terreni più impegnativi. Non manca un Traction Control di ultima generazione, che garantisce sicurezza e controllo anche nelle condizioni più difficili, come asfalto bagnato o sterrato.

La SRT600SX è dotata di una ciclistica robusta e pronta a qualsiasi velleità avventuriera, garantendo sempre alti livelli di sicurezza. Il telaio è una struttura in acciaio che lavora in sinergia con la sospensione anteriore Marzocchi regolabile, con escursione di 140 mm, e un mono posteriore regolabile, montato su un forcellone in alluminio. Il comparto freni vede all’anteriore due dischi da 320 mm con pinze radiali a doppio pistoncino, mentre al posteriore agisce un disco singolo da 260 mm. Da entro-fuoristrada le misure delle ruote: 19 pollici per il cerchio anteriore (con pneumatico 110/80) e 17 pollici il cerchio posteriore (con pneumatico 150/70). Essendo una moto che strizza l’occhio alle lunghe marce su strada, la SRT600SX adotta un capiente serbatoio da 20,5 litri, che riduce la necessità di soste frequenti. Il display TFT con funzione di mirroring Bluetooth consente di utilizzare il navigatore dello smartphone direttamente sullo schermo, facilitando la pianificazione del viaggio. L’illuminazione, infine, è full LED, curata nel design e pensata per garantire la migliore visibilità in ogni situazione. La dotazione di serie include il paramotore in alluminio, protezioni laterali e seduta e manopole riscaldabili, per un comfort totale anche nei climi più rigidi. Per chi desidera maggiore capacità di carico, QJ propone come optional un set di borse in lega di alluminio (due laterali e un top case), disponibili al prezzo di 1.125 euro (IVA inclusa). Queste borse sono dotate di cerniere in acciaio inox e interni foderati con tessuto tecnico antiurto, ideale per proteggere gli oggetti più delicati. Tanta carne al fuoco per questa Adventour, che dalla sua propone un interessante prezzo di listino, considerando la sua dotazione: per la SRT600SX vengono dichiarati 5.290 euro f.c.