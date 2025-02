Harley-Davidson x Dynojet Factory Race Team pronto per la MotoAmerica

L’Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team è pronto per l'inizio della stagione 2025 della serie MotoAmerica™ Mission Foods King of the Baggers, che si aprirà il 6-8 marzo sul celebre circuito di Daytona International Speedway, a Daytona Beach, Florida. Quest’anno il team schiererà tre piloti in gara su moto Harley-Davidson® Road Glide® preparate per le competizioni. Kyle Wyman torna per la sua quinta stagione con il team Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team, affiancato da James Rispoli al suo secondo anno con la squadra e da un nuovo arrivato, il veterano inglese delle corse su strada e della MotoGP, Bradley Smith. Gli appassionati possono dare un’occhiata alla stagione con il video di lancio del team, che mostra scene esclusive dietro le quinte e immagini spettacolari delle gare della serie Mission Foods King of the Baggers. Il video è disponibile oggi sul canale YouTube di Harley-Davidson e su altri social. “L’Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team è pronto per un’altra stagione di gare emozionanti,” ha dichiarato Jason Kehl, Direttore corse Harley-Davidson. “Ci sono piloti molto talentuosi e moto bagger davvero veloci, quindi il nostro pubblico può aspettarsi gare davvero combattute. Siamo felici di avere Bradley Smith, che porterà tutta la sua esperienza nel nostro team. Con Kyle, Bradley e James, penso che abbiamo la squadra più dinamica della serie, pronta a vincere e a conquistare il titolo del campionato 2025.”

La serie Mission Foods King of the Baggers è una competizione entusiasmante tra moto touring V-Twin americane, preparate per le gare ma con telai, parabrezza e borse da viaggio di serie. La stagione 2025 prevede 14 gare distribuite su sette weekend, con doppie manche in ciascuna di esse, in concomitanza con la MotoAmerica Superbike.

Le moto Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team Road Glide® sono equipaggiate con motori modificati Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® 131 Performance Crate e sospensioni migliorate, tra cui gli ammortizzatori posteriori Screamin’ Eagle/Öhlins con serbatoio remoto. Inoltre, le moto montano scarichi da competizione, pneumatici da corsa e una carrozzeria leggera.

Dynojet Research Inc. entra a far parte dei partner del Harley-Davidson® Factory Race Team per il 2025, insieme a Rockford Fosgate®, Mission® Foods, Brembo®, Öhlins®, Akrapovič, i lubrificanti SYN3® e i pezzi e accessori da competizione Screamin’ Eagle®.



Kyle Wyman (#33) ha vinto sei gare e ha conquistato sette podi nella stagione 2024 della Mission Foods King of the Baggers, finendo al secondo posto in classifica. Da quando è entrato nel team nel 2021, Wyman guida la serie con 18 vittorie e ha vinto il campionato nel 2021. Ha iniziato a correre nel flat track con una Harley-Davidson XR750, ha fondato il team KWR Racing a 21 anni e ha vinto il Daytona 200 nel 2019. Il suo team KWR schiera moto Harley-Davidson® Pan America® 1250 Special nel Mission Foods Super Hooligan Championship.

“Correre per il team Harley-Davidson è stato un sogno e sono molto felice di continuare con loro per la mia quinta stagione,” ha detto Wyman. “Ogni anno la serie cresce e noi lavoriamo sodo come squadra per ottenere i migliori risultati possibili. L’obiettivo è diventare il numero #1 e portarlo ancora una volta a Milwaukee.”

Bradley Smith (#38) porta un’enorme esperienza nelle corse su strada al Factory Race Team Harley-Davidson® x Dynojet. Professionista dal 2006, Smith ha conquistato il podio in tutte e quattro le classi del Gran Premio, con top 3 in 125/Moto3, Moto2, MotoGP e MotoE. Ha corso nella classe MotoGP per otto stagioni, con 119 partenze con Monster Tech3 Yamaha, Red Bull KTM Factory Racing e Aprilia Racing Team. Nel 2024, Smith è stato pilota di test per il team BMW Motorrad Motorsport WorldSBK. È anche cofondatore, insieme al pilota Claudio Corti, di #Project 109, un team che si dedica ad allenare e formare i piloti.

“Sono molto felice di entrare nel team Harley-Davidson Factory,” ha dichiarato Smith. “Sono entusiasta di correre negli Stati Uniti e di unirmi alla King of the Baggers. La King of the Baggers è cresciuta molto negli ultimi quattro anni, e Harley-Davidson ha fatto un ottimo lavoro fin dall’inizio del progetto per creare una moto fantastica. Spero che la mia esperienza possa aiutare a portare la moto alla vittoria nel 2025/2026.”

Bradley parteciperà anche all’Harley-Davidson® Euro Festival a Port Grimaud, nel golfo di Saint-Tropez, l'8 maggio 2025. L'evento, che si è svolto per l'ultima volta nel 2018, riunisce migliaia di motociclisti, appassionati di Harley-Davidson e di musica sulle splendide rive della Costa Azzurra per tre giorni di intrattenimento, cultura motociclistica e shopping, con concerti di artisti di fama internazionale e tutte le ultime novità Harley-Davidson, insieme a un'incomparabile vetrina di moto custom.

James Rispoli (#43) ha ottenuto quattro podi e si è piazzato al sesto posto nella classifica finale della Mission Foods King of the Baggers nel 2024, la sua prima stagione con il team Harley-Davidson® Factory. Nel 2023, ha vinto due gare ed è arrivato secondo in classifica. Rispoli ha iniziato nel flat track da adolescente, guadagnandosi il soprannome “Hogspoli” grazie alla vittoria nel campionato Production Twins del 2020 nell'American Flat Track con una Harley-Davidson XG750R. Ha vinto anche due campionati AMA Pro Racing Supersport nel 2011 e 2012. Nel 2025, sarà un pilota di test a tempo pieno per il Harley-Davidson® x Dynojet Factory Race Team e prenderà parte a alcune gare selezionate, tra cui Daytona e Road America. Inoltre, correrà con una Harley-Davidson® Pan America® 1250 Special nel Mission Foods Super Hooligan Championship con il team KWR Racing.

“Sono davvero felice di tornare con il team Harley-Davidson,” ha detto Rispoli. “Quest’anno il mio ruolo cambia un po’, ma come pilota di test mi impegnerò a dare il massimo per portare Harley al titolo. Quando correrò come wild card, cercherò di vincere. Sono anche molto entusiasta della nuova sfida nel Mission Super Hooligan National Championship con le moto KWR H-D Pan America.”

Harley-Davidson ha anche annunciato una nuova sponsorizzazione del campionato MotoAmerica Mission Super Hooligan 2025. La classe, che prevede motocicli con motori bicilindrici da 750cc o più, tre cilindri fino a 900cc e moto elettriche, tutte con una potenza dichiarata di 128 cavalli o meno, senza carenatura e con manubri alti, è stata creata da Roland Sands Design in collaborazione con MotoAmerica. Il Super Hooligan National Championship sarà "supportato da Harley-Davidson e la Pan America ST vincitrice del campionato – Moto ufficiale dello SHNC". Due team supportati da Harley-Davidson parteciperanno al campionato Super Hooligan con moto da corsa basate sulla Pan America ST: Saddlemen Racing e Kyle Wyman Racing (KWR). Saddlemen Racing schiera il campione nazionale in carica della Super Hooligan Series, Cory West (#1), che sarà affiancato da Jake Lewis (#85) e Travis Wyman (#10). KWR, invece, schiererà Cody Wyman (#34), Hayden Schultz (#49) e la nuova aggiunta al team e alla categoria, James Rispoli (#43)."

Calendario della stagione 2025 MotoAmerica™ Mission Foods King Of The Baggers

(Due gare ogni fine settimana)

6-8 marzo: Daytona International Raceway - Daytona Beach, Fla.

2-4 maggio: Michelin Raceway Road Atlanta - Braselton, Ga.30 maggio-1° giugno: Road America - Elkhart Lake, Wis.

11-13 luglio: WeatherTech Raceway Laguna Seca - Monterey, Calif.

15-17 agosto: Mid-Ohio Sports Car Course - Lexington, Ohio

12-14 settembre: Circuit of the Americas - Austin, Texas

26-28 settembre: New Jersey Motorsports Park - Millville, N.J.

Calendario della stagione 2025 dei MotoAmerica™ Mission Foods Super Hooligans

(Due gare ogni fine settimana)

6-8 marzo: Daytona International Raceway - Daytona Beach, Florida

2-4 maggio: Michelin Raceway Road Atlanta - Braselton, Georgia

27-29 giugno: Ridge Motorsports Park, Shelton, Washington

11-13 luglio: WeatherTech Raceway Laguna Seca - Monterey, California

15-17 agosto: Mid-Ohio Sports Car Course - Lexington, Ohio