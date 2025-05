Il 31° Rally Europeo H.O.G. arriva a Medulin dal 12 al 15 giugno 2025

Il Rally Europeo H.O.G.® torna con la sua 31ª edizione e sceglie come cornice Medulin, splendida cittadina affacciata sull’Adriatico. Dal 12 al 15 giugno 2025, migliaia di appassionati Harley-Davidson si riuniranno in Croazia per vivere un evento unico, tra moto custom, concerti dal vivo e parate spettacolari.