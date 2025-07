Joan Pedrero e Harley-Davidson trionfano alla Baja Aragón 2025 Maxi Trail

Madrid, Spagna (28 luglio 2025) – La leggendaria Baja Aragón ha un padrone indiscusso: Joan Pedrero . Il pilota catalano, icona del rally raid, ha scritto ancora una volta la storia, conquistando la sua quarta vittoria consecutiva nella categoria Maxi Trail. Un trionfo ancora più significativo se si considera che Pedrero ha dominato la gara in sella a una Harley-Davidson Pan America™ 1250 in configurazione completamente di serie.

La prestazione di Pedrero è stata eccezionale, non solo per aver difeso con successo il titolo nella sua categoria, ma anche per essersi classificato al quindicesimo posto assoluto. Questo risultato è particolarmente notevole in una griglia di partenza estremamente competitiva, con Pedrero che si è posizionato davanti a tutte le altre moto della categoria Trail.

La Pan America™ 1250: una trail di serie che sfida i limiti

Spinta dal potente motore Revolution® Max 1250 V-Twin, la Harley-Davidson Pan America™ 1250 ha dimostrato ancora una volta le sue doti di forza, resistenza e agilità su uno dei percorsi off-road più impegnativi d’Europa. La Baja Aragón 2025 ha mantenuto la sua proverbiale difficoltà, con un tracciato fatto di polvere, pietre e tratti ad alta velocità, mettendo a dura prova piloti e veicoli.

In questo contesto estremo, la Pan America™ 1250 si è distinta non solo per la sua configurazione di serie, ma anche per una costanza di rendimento ammirevole sui terreni più ostici. Un successo che è il frutto della straordinaria abilità di guida di Pedrero e dell'indispensabile supporto tecnico sul campo del team Automotive Technical Project (ATP).

Quattro successi consecutivi: Harley-Davidson consolida la sua leadership nell'adventure touring

Con questa vittoria, Joan Pedrero e Harley-Davidson non solo aggiungono un altro trofeo alla loro bacheca, ma consolidano la loro presenza e influenza nel mondo delle competizioni fuoristrada ad alte prestazioni. Il quarto successo consecutivo alla Baja Aragón nella categoria Maxi Trail testimonia l'impegno costante del marchio nell'espansione del segmento adventure touring.

Nel corso della stagione 2025, Pedrero ha continuato a spingere al limite la Pan America in numerosi eventi nazionali e internazionali, mettendone in luce la robustezza e la competitività. I risultati ottenuti in gara sono la prova concreta dell'impegno di Harley-Davidson verso i valori di libertà, innovazione e prestazioni, su qualsiasi tipo di terreno. L'ultima performance di Pedrero rafforza ulteriormente la presenza di Harley-Davidson nel mondo del racing fuoristrada, confermando la filosofia del brand: creare moto autentiche, versatili e capaci di affrontare qualsiasi sfida.