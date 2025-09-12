L'European Bike Week 2025: un'epica celebrazione della libertà e della comunità motociclistica

Più che un semplice motoraduno, l’ European Bike Week 2025 , tenutasi dal 2 al 7 settembre in Austria, è stata una vera e propria celebrazione della passione per le due ruote e del profondo legame che unisce la comunità motociclistica. Il culmine dell’evento è stato raggiunto sabato, in occasione del National Harley Day, con la leggendaria parata che ha visto oltre 10.000 motociclisti percorrere le strade panoramiche della Carinzia. Un'emozionante dimostrazione di unità che ha confermato l'unicità di questo raduno. A sottolineare l'atmosfera festosa, un fortunato partecipante italiano ha vinto una Low Rider ST , consegnata sul palco davanti a una folla entusiasta. Come ha dichiarato Kolja Rebstock , Senior Vice President di Harley-Davidson, "L’European Bike Week è una vera celebrazione della nostra comunità. L’energia, la passione e il legame tra i rider qui in Carinzia sono unici".

Nuove tappe e corse estreme: l'evoluzione dell'evento

Oltre al tradizionale raduno a Faak am See, l’edizione 2025 ha ampliato il suo raggio d’azione. Per la prima volta, l'evento ha coinvolto anche le città vicine di Velden e Villach. A Velden, un'esposizione esclusiva ha messo in mostra i modelli Harley-Davidson CVO, evidenziando l'eccellenza artigianale del marchio. Villach, invece, ha ospitato un vibrante Custom Bike Show, che ha visto 65 concorrenti sfidarsi in sei categorie. La vittoria come "Best in Show" è andata a NED, un rider del Kuwait, la cui custom ha incarnato alla perfezione lo spirito dell'evento. L'evento ha anche esplorato il futuro delle corse, con un'area dedicata al MotoGP™ e l'annuncio della Harley-Davidson Bagger World Cup, una serie innovativa che debutterà nel 2026.

Dalle prove su strada al futuro del riding

L'evento principale, l'Harley-Davidson Expo, ha offerto ai 100.000 visitatori numerose esperienze pratiche, tra cui la Pan America Adventure Zone per le prove off-road, la Demo Zone per test drive dei nuovi modelli e il simulatore Jumpstart™. Tutte le attività, incluse le esibizioni di moto da competizione, sono state alimentate da e-fuel organico di Nordöl, a dimostrazione dell'impegno del brand per la sostenibilità. Per chi volesse continuare a vivere lo spirito del riding, Harley-Davidson tornerà in Europa nel 2026 con tre grandi eventi: l’European Bike Week (8-13 settembre, Faak am See), l’Harley-Davidson Spring Rally (30 aprile - 3 maggio, Senigallia, Italia) e l’H.O.G. Rally (18-21 giugno, Cascais, Portogallo). Inoltre, il 12 e 13 settembre, i concessionari Harley-Davidson hanno tenuto un Open House speciale per riportare lo spirito della strada nelle comunità locali.