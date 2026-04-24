Harley-Davidson® accende i motori a Senigallia: i dettagli dell’European Spring Rally 2026

Giovedì 30 Aprile: Aprono le danze i The Molotovs, il trio londinese post-punk che sta scalando le classifiche mondiali, insieme alla fusione rock-jazz di Giuseppe Scarpato & Hillside Power Trio.

Venerdì 1 Maggio: Atmosfere blues-rock internazionali con gli svedesi Black River Delta, seguiti dal sound eclettico di Fede Marka e dalla superband Mike Terrana & The Ympossible.

Sabato 2 Maggio: Una serata dedicata al grande rock con l'intensità di Angelica Bove, l'indie rock dei The Peawees e l'energia di Alteria.

A dare ritmo alle serate ci saranno anche i vincitori dell'H-D Music Contest (Mad Guz and the Mojos, The Surroyal, Known Physics) e il leggendario tocco di DJ Ringo e Toky da Virgin Radio.

Il Cuore pulsante: Le Moto

L’Harley-Davidson Expo sarà la vetrina principale per toccare con mano la gamma 2026. I riflettori sono puntati su:

Street Glide® e Road Glide® Limited: il top della piattaforma Grand American Touring per chi non accetta compromessi sul comfort.

Pan America® 1250 Limited: l'ammiraglia dell'adventuring, pronta per l'off-road più estremo.

Non mancheranno i due momenti più attesi dalla community:

Custom Motorcycle Show (Venerdì 1 maggio): In Piazza Garibaldi, dove l'ingegno e l'arte custom si sfidano.

La Grande Parata (Sabato 2 maggio): Un fiume di migliaia di moto che attraverserà le vie storiche di Senigallia.

Senigallia: La location perfetta

La scelta di tornare a Senigallia non è casuale. La città offre un mix perfetto tra borgo storico, ospitalità marchigiana e infrastrutture collaudate. Tra un giro in moto e un concerto, i visitatori potranno godersi la cucina locale, fare shopping nel centro storico e vivere l'accoglienza calorosa dei residenti.

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